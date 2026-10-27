Alerta amarilla por fuertes tormentas en tres provincias: qué dice el SMN

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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó este martes 27 de octubre la emisión de una alerta meteorológica amarilla por fuertes tormentas que afectarán a zonas de Mendoza, San Luis y Córdoba.

Según el organismo, el área bajo alerta será impactada por tormentas aisladas de variada intensidad. Algunas de ellas podrían ser fuertes y estar acompañadas de:

• Abundantes precipitaciones en cortos períodos

• Granizo ocasional

• Actividad eléctrica frecuente

• Ráfagas de viento

Los valores de precipitación acumulada se estiman entre 20 y 40 milímetros, con la posibilidad de que se superen de forma local en algunos puntos.

Recomendaciones del SMN

Ante este escenario, el Servicio Meteorológico Nacional reiteró una serie de medidas preventivas orientadas a reducir riesgos:

• Evitar salir de casa en la medida de lo posible.

• No sacar la basura mientras persistan las condiciones adversas.

• Limpiar desagües y sumideros para prevenir anegamientos.

• Retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

• En caso de encontrarse al aire libre, buscar refugio inmediato en un edificio, una casa o un vehículo cerrado.

La alerta se mantiene vigente a lo largo de la jornada y el SMN continuará actualizando la información según la evolución del sistema.

Situación en el Área Metropolitana de Buenos Aires

En el AMBA, el martes comenzó con cielo mayormente nublado. Se espera un ambiente fresco a templado y ventoso, con cielo parcialmente nublado. La temperatura mínima se ubicará en torno a los 12 °C y la máxima alcanzará los 20 °C.

Las autoridades recomiendan seguir de cerca los partes oficiales del Servicio Meteorológico Nacional y extremar precauciones en las zonas bajo alerta, especialmente en aquellas con historial de anegamientos o dificultades de drenaje.