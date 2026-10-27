Alerta amarilla por fuertes tormentas en tres provincias: qué dice el SMN
El Servicio Meteorológico Nacional advierte sobre precipitaciones intensas, posible granizo y ráfagas de viento durante la jornada de este martes. Se esperan acumulados de entre 20 y 40 milímetros.
27/10/2026 | 06:30Redacción Cadena 3
FOTO: Alerta por tormentas en Córdoba. (Foto: Daniel Cáceres/Cadena 3)
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó este martes 27 de octubre la emisión de una alerta meteorológica amarilla por fuertes tormentas que afectarán a zonas de Mendoza, San Luis y Córdoba.
Según el organismo, el área bajo alerta será impactada por tormentas aisladas de variada intensidad. Algunas de ellas podrían ser fuertes y estar acompañadas de:
• Abundantes precipitaciones en cortos períodos
• Granizo ocasional
• Actividad eléctrica frecuente
• Ráfagas de viento
Los valores de precipitación acumulada se estiman entre 20 y 40 milímetros, con la posibilidad de que se superen de forma local en algunos puntos.
Recomendaciones del SMN
Ante este escenario, el Servicio Meteorológico Nacional reiteró una serie de medidas preventivas orientadas a reducir riesgos:
• Evitar salir de casa en la medida de lo posible.
• No sacar la basura mientras persistan las condiciones adversas.
• Limpiar desagües y sumideros para prevenir anegamientos.
• Retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
• En caso de encontrarse al aire libre, buscar refugio inmediato en un edificio, una casa o un vehículo cerrado.
La alerta se mantiene vigente a lo largo de la jornada y el SMN continuará actualizando la información según la evolución del sistema.
Situación en el Área Metropolitana de Buenos Aires
En el AMBA, el martes comenzó con cielo mayormente nublado. Se espera un ambiente fresco a templado y ventoso, con cielo parcialmente nublado. La temperatura mínima se ubicará en torno a los 12 °C y la máxima alcanzará los 20 °C.
Las autoridades recomiendan seguir de cerca los partes oficiales del Servicio Meteorológico Nacional y extremar precauciones en las zonas bajo alerta, especialmente en aquellas con historial de anegamientos o dificultades de drenaje.
Lectura rápida
¿Qué alerta emitió el SMN? El SMN emitió una alerta meteorológica amarilla por fuertes tormentas en Mendoza, San Luis y Córdoba.
¿Cuáles son los principales fenómenos esperados? Se esperan tormentas aisladas, con abundantes precipitaciones, granizo ocasional, actividad eléctrica frecuente y ráfagas de viento.
¿Qué recomendaciones dio el SMN? Se recomienda evitar salir de casa, no sacar la basura, limpiar desagües, asegurar objetos y buscar refugio si se está al aire libre.
¿Cuál es la situación en el AMBA? El AMBA comenzó con cielo mayormente nublado, temperaturas entre 12 °C y 20 °C, y un ambiente fresco a templado.
¿Cómo seguirá la alerta? La alerta se mantiene vigente y el SMN actualizará la información según la evolución del sistema.