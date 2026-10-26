En la recta final, el fútbol rosarino mide sus fuerzas y pone a prueba sus aspiraciones

Por Claudio Giglioni

La recta final del campeonato encuentra a Rosario Central y Newell’s con objetivos y necesidades diferentes, pero con la misma exigencia de aprovechar cada oportunidad.

El Canalla sigue vivo en la pelea por la tabla anual, mientras que la Lepra busca sostener sus aspiraciones en una etapa en la que los resultados empiezan a definir el destino de los equipos.

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Central consiguió una victoria importante por el resultado y por lo que representa en la competencia. El triunfo le permite mantenerse en carrera y alimentar la ilusión de cara a la definición.

Ahora, el desafío será darle continuidad a ese impulso y seguir sumando para no perder terreno en la pelea por la tabla anual.

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Newell’s, por su parte, volvió a mostrar sus principales fortalezas: una defensa sólida y un arquero firme. Sin embargo, también quedaron expuestas las dificultades para generar juego y encontrar soluciones en ataque.

De mitad de cancha hacia adelante, al equipo le falta jerarquía para transformar el orden defensivo en mayor peligro para sus rivales.

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Con el campeonato cada vez más cerca de su desenlace, Central necesita sostener su lugar en la pelea, mientras que Newell’s deberá encontrar respuestas futbolísticas sin perder la solidez que hoy lo caracteriza.

Dos caminos diferentes para los equipos rosarinos, con un mismo desafío: llegar al cierre de la competencia con sus aspiraciones en pie.