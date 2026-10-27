El Arsenal queda eliminado de la Carabao Cup tras caer ante Fleetwood en penales

Buenos Aires, 27 octubre (NA) - El Arsenal sufrió una inesperada eliminación en la Carabao Cup al perder por 5-3 en la tanda de penales contra el Fleetwood Town, equipo de la cuarta división de Inglaterra, tras empatar 1 a 1 en el tiempo reglamentario durante el partido correspondiente a los octavos de final.

El encuentro se llevó a cabo en el Highbury Stadium de Lancashire, donde el Fleetwood Town hizo de local. El equipo anfitrión sorprendió al abrir el marcador a los 21 minutos del primer tiempo gracias a un gol de Aaron Loupalo-Bi.

A pesar de ir perdiendo 1 a 0, el Arsenal mantuvo el control del juego, generando las mejores oportunidades de gol. Así fue como, a los 4 minutos del segundo tiempo, el líder de la Premier League (que comparte 21 puntos con el Manchester City) logró igualar el partido gracias a Viktor Gyökeres.

Sin embargo, el Arsenal no pudo capitalizar su dominio, que se reflejó en las estadísticas: 26 remates contra apenas tres del Fleetwood y un 78% de posesión del balón. A pesar de esta clara superioridad, el equipo local resistió el embate del Arsenal hasta que, a los 40 minutos del segundo tiempo, se produjo la expulsión de Max Dowman, jugador del Arsenal, tras una falta fuerte.

Con el partido empatado y la tensión en aumento, el encuentro se definió en penales, donde el Fleetwood sorprendió al imponerse 5 a 3. El brasileño Bruno Ghimaraes falló su penal, lo que resultó determinante para la eliminación del Arsenal. En contraste, el equipo de cuarta división no erró en ninguno de sus lanzamientos.

El gol decisivo fue anotado por Conor Haughey, desatando la locura en Lancashire, donde los hinchas invadieron el campo para celebrar esta histórica victoria junto a los jugadores, quienes escribieron una nueva página en la historia del club.

Con esta victoria, el Fleetwood avanzará a los cuartos de final, donde se medirá contra el Bradford, que también consiguió su pase al derrotar al Peterborough United, de la tercera división.