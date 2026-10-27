En vivo

Turno Noche

Gustavo y Chiqui

Argentina

En vivo

Turno Noche

Gustavo y Chiqui

Rosario

En vivo

Platea Numerada

Argentinos Jrs. vs. Indep. Rivadavia

Mendoza

En vivo

Una noche más

Melina Uliarte

En vivo

Modo Cuarteto

Conrado Vicens

En vivo

Especiales temáticos

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

El Arsenal queda eliminado de la Carabao Cup tras caer ante Fleetwood en penales

El líder de la Premier League no pudo derrotar al elenco del ascenso y fue eliminado en la tanda de penales.

27/10/2026 | 19:36Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
El Fleetwood hizo historia y eliminó al Arsenal.

FOTO: El Fleetwood hizo historia y eliminó al Arsenal.

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Buenos Aires, 27 octubre (NA) - El Arsenal sufrió una inesperada eliminación en la Carabao Cup al perder por 5-3 en la tanda de penales contra el Fleetwood Town, equipo de la cuarta división de Inglaterra, tras empatar 1 a 1 en el tiempo reglamentario durante el partido correspondiente a los octavos de final.

El encuentro se llevó a cabo en el Highbury Stadium de Lancashire, donde el Fleetwood Town hizo de local. El equipo anfitrión sorprendió al abrir el marcador a los 21 minutos del primer tiempo gracias a un gol de Aaron Loupalo-Bi.

A pesar de ir perdiendo 1 a 0, el Arsenal mantuvo el control del juego, generando las mejores oportunidades de gol. Así fue como, a los 4 minutos del segundo tiempo, el líder de la Premier League (que comparte 21 puntos con el Manchester City) logró igualar el partido gracias a Viktor Gyökeres.

Sin embargo, el Arsenal no pudo capitalizar su dominio, que se reflejó en las estadísticas: 26 remates contra apenas tres del Fleetwood y un 78% de posesión del balón. A pesar de esta clara superioridad, el equipo local resistió el embate del Arsenal hasta que, a los 40 minutos del segundo tiempo, se produjo la expulsión de Max Dowman, jugador del Arsenal, tras una falta fuerte.

Con el partido empatado y la tensión en aumento, el encuentro se definió en penales, donde el Fleetwood sorprendió al imponerse 5 a 3. El brasileño Bruno Ghimaraes falló su penal, lo que resultó determinante para la eliminación del Arsenal. En contraste, el equipo de cuarta división no erró en ninguno de sus lanzamientos.

El gol decisivo fue anotado por Conor Haughey, desatando la locura en Lancashire, donde los hinchas invadieron el campo para celebrar esta histórica victoria junto a los jugadores, quienes escribieron una nueva página en la historia del club.

Con esta victoria, el Fleetwood avanzará a los cuartos de final, donde se medirá contra el Bradford, que también consiguió su pase al derrotar al Peterborough United, de la tercera división.

Lectura rápida

¿Qué sucedió en el partido?
El Arsenal fue eliminado de la Carabao Cup tras perder en penales contra Fleetwood Town.

¿Quién anotó los goles?
Aaron Loupalo-Bi abrió el marcador para Fleetwood, mientras que Viktor Gyökeres empató para el Arsenal.

¿Dónde se disputó el encuentro?
El partido se jugó en el Highbury Stadium, Lancashire, donde el Fleetwood es local.

¿Qué estadísticas destacaron del partido?
El Arsenal tuvo 26 remates y un 78% de posesión, pero no pudo convertir más goles.

¿Cómo se definieron los penales?
Fleetwood ganó 5-3 en penales, con un penal fallido de Bruno Ghimaraes del Arsenal.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Deportes

Podcast

Al diván

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

Contame una historia

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Potrero del Mundo

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf