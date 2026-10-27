Elecciones en Israel: Netanyahu lidera el recuento inicial, pero sigue abierto el escenario político

El recuento oficial de las elecciones legislativas de Israel avanzó durante la madrugada de este miércoles con el partido Likud, del primer ministro Benjamin Netanyahu, al frente de los primeros resultados. Sin embargo, el escrutinio todavía es parcial y el escenario político continúa abierto, sin garantías de que alguno de los bloques consiga la mayoría necesaria para formar gobierno.

Con el 5,6% de los votos contabilizados, el Likud obtenía el 27,8% de los sufragios, seguido por Yashar!, la fuerza encabezada por el opositor Gadi Eisenkot, con el 16,3%. En tercer lugar se ubicaba la formación Juntos, de Naftali Bennett y Yair Lapid, con el 9%.

Los datos corresponden a una etapa inicial del escrutinio y todavía no permiten establecer una proyección definitiva de la distribución de bancas en la Knéset, el Parlamento israelí, que cuenta con 120 escaños.

Un recuento que todavía está en sus primeras etapas

A las 3 de la madrugada, hora local, cinco horas después del cierre de los centros de votación, se habían contabilizado 320.800 papeletas correspondientes a 908 colegios electorales.

Según consignó la agencia EFE, en total se emitieron 5.695.682 votos en 12.018 colegios electorales. Por lo tanto, el volumen procesado hasta ese momento representaba apenas una fracción del total.

Los primeros resultados oficiales comenzaron a incorporarse después de que las principales cadenas de televisión difundieran sus sondeos a boca de urna. Esas proyecciones habían anticipado una ventaja del bloque opositor en la suma de escaños, aunque sin alcanzar la mayoría absoluta.

La diferencia entre los sondeos y los primeros datos del escrutinio refleja que todavía es prematuro establecer cómo quedará conformado el Parlamento. El recuento deberá avanzar para determinar el respaldo definitivo de cada partido y las posibilidades de conformar alianzas.

Netanyahu lidera entre los partidos, pero necesita aliados

El desempeño inicial del Likud lo ubica como la fuerza individual más votada en el recuento parcial. Sin embargo, ese resultado no garantiza que Netanyahu pueda reunir los apoyos necesarios para continuar al frente del gobierno.

En Israel, la mayoría parlamentaria requiere al menos 61 de los 120 escaños. Por eso, además del resultado de cada partido, será determinante la capacidad de los principales bloques para alcanzar acuerdos con otras fuerzas.

La oposición encabezada por Eisenkot busca desplazar al actual primer ministro, pero las proyecciones difundidas tras el cierre de las urnas tampoco le aseguraban una mayoría suficiente.

En ese contexto, las negociaciones posteriores al escrutinio podrían resultar decisivas para definir quién tendrá posibilidades de formar una nueva administración.

Las alianzas, claves para definir el próximo gobierno

La fragmentación del voto anticipa conversaciones entre partidos con diferencias políticas y estratégicas. Entre las fuerzas que podrían tener un papel relevante en esas negociaciones se encuentran las agrupaciones árabes, que según los sondeos a boca de urna sumarían entre 17 y 18 escaños.

El líder de la Lista Árabe Unida, Mansour Abbas, manifestó su expectativa de que su partido y el bloque opositor consigan reunir los 61 votos necesarios para desplazar a Netanyahu.

No obstante, la posibilidad de alcanzar ese objetivo dependerá de los resultados definitivos y de la disposición de los distintos sectores a negociar una coalición.

Mientras avanza el escrutinio, el liderazgo inicial del Likud no resuelve la principal incógnita de estas elecciones: qué bloque conseguirá reunir una mayoría parlamentaria para gobernar Israel.