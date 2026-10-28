Tragedia en España: un concejal dijo que un tren recibió la orden de avanzar tras una avería
Cruz Adolfo Estirado Ariza describió a Cadena 3 un "panorama dantesco". Contó que Urda habilitó un pabellón al que llegaron al menos 200 personas con golpes y contusiones.
28/10/2026 | 12:48Redacción Cadena 3
FOTO: Decenas de muertos por el choque de trenes en España. (Foto: NA)
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El choque entre dos trenes de alta velocidad ocurrido este miércoles cerca de Urda, en la provincia española de Toledo, dejó al menos 68 muertos, según el balance actualizado del Gobierno de Castilla-La Mancha. El siniestro involucró a un AVE de Renfe y una formación de Iryo en la línea Madrid-Sevilla y movilizó a los servicios de emergencia.
Cruz Adolfo Estirado Ariza, concejal de Turismo y Participación Ciudadana de Urda, describió la situación en diálogo con Cadena 3. "Un panorama dantesco, verdaderamente increíble. Las imágenes son horrorosas", expresó sobre lo que encontraron quienes llegaron primero al lugar del impacto.
El funcionario explicó que el municipio acondicionó un espacio para recibir a personas afectadas por la colisión. "Aquí en Urda hemos habilitado un pabellón, al que han venido al menos 200 personas con diferentes contusiones y golpes", detalló.
Al momento de la entrevista, Estirado señaló que los rescatistas todavía no habían podido acceder a todos los vagones comprometidos. También informó que se había instalado un hospital de campaña en la zona del siniestro para asistir a las víctimas.
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"Todavía no se ha llegado a todos", advirtió. Según relató, los equipos continuaban retirando a personas con heridas de gravedad: "En la zona cero hay un hospital de campaña y siguen sacando a gente herida, gente muy malherida".
El concejal manifestó su preocupación por la posibilidad de que aumentara la cantidad de fallecidos. "Esperemos que no, pero las perspectivas son desalentadoras", sostuvo.
Sobre las posibles causas, mencionó, en términos preliminares, una falla en las comunicaciones que habría provocado la detención de las formaciones. "Ha habido una avería, se han parado todos los trenes y uno de ellos ha recibido orden de continuar", afirmó. De acuerdo con su relato, ese tren reanudó la marcha y colisionó contra otro que permanecía detenido.
Estirado también aseguró que la violencia del impacto provocó que un riel se desprendiera y quedara incrustado en uno de los vagones. "Ha causado muchísimo daño", señaló. Al referirse a los testimonios de los heridos, contó que describían una colisión "impresionante" y que no daban crédito a lo ocurrido.
El funcionario evitó atribuir responsabilidades y pidió que se esclarecieran las circunstancias del hecho. "No es cuestión de echarle culpas ahora mismo a nadie", expresó. Finalmente, reclamó que lo sucedido se examine en profundidad para "que no vuelva a pasar".
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Entrevista de Rodolfo Barili.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en Urda? Un choque entre dos trenes de alta velocidad dejó al menos 68 muertos.
¿Quién es Cruz Adolfo Estirado Ariza? Es el concejal de Turismo y Participación Ciudadana de Urda, quien describió la situación tras el accidente.
¿Cuándo ocurrió el accidente? El choque se produjo este miércoles.
¿Dónde sucedió el siniestro? Ocurrió cerca de Urda, en la provincia de Toledo, España.
¿Cómo se está manejando la situación? Se han movilizado servicios de emergencia y se ha instalado un hospital de campaña para asistir a las víctimas.
¿Por qué ocurrió el accidente? Se menciona una falla en las comunicaciones que provocó la detención de los trenes, lo que llevó a una colisión.