Tragedia ferroviaria en España: ya son 68 los muertos tras el choque de trenes en Toledo

Al menos 68 personas perdieron la vida y más de 80 resultaron heridas tras el choque de trenes cerca de Toledo, según el último reporte del gobierno regional de Castilla La Mancha, España.

Como consecuencia de esta tragedia, se ha suspendido el tránsito ferroviario de alta velocidad en la línea Madrid-Andalucía.

De acuerdo con los medios locales a los que accedió la Agencia Noticias Argentinas, el siniestro ocurrió a la altura de Urda, donde colisionaron un tren de AVE de Renfe y uno de Iryo. Tras el impacto, dos vagones se despeñaron por un terraplén, lo que llevó a la activación de un amplio operativo de emergencia.

Los primeros informes de Protección Civil sugieren que el tren Iryo estaba detenido en la vía por razones que aún no se han esclarecido, y que fue embestido por detrás por el tren AVE, provocando el fatal descarrilamiento.

En el lugar del accidente, se encuentran trabajando bomberos de Alcázar de San Juan y Orgaz, así como efectivos de Protección Civil de varias localidades cercanas, tres helicópteros sanitarios y dos unidades móviles de vigilancia intensiva.

Pedro Sánchez, "consternado"

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, expresó su consternación ante el grave accidente y aseguró que los equipos de emergencia están en el lugar para atender a los afectados. Mencionó que se mantiene en contacto constante con el ministro de Transportes, Óscar Puente, y el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page.

"Consternado ante el grave accidente de trenes en Toledo", escribió Sánchez en la red social X, destacando la labor de los servicios de emergencia en la atención de los afectados y la coordinación con las administraciones involucradas.

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Renfe, la empresa ferroviaria, informó que el accidente ocurrió entre las localidades de Mora y Orgaz. Por su parte, Adif comunicó a través de un mensaje en X: "La circulación en la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía se encuentra interrumpida debido a un choque entre dos trenes".

El número de víctimas es aún provisional, según un cable actualizado de la agencia de noticias Xinhua.

El siniestro se produjo alrededor de las 08:54 hora local (0754 GMT) entre Los Yébenes y Urda, en la línea que conecta Madrid con Andalucía.

Adif, el gestor de la infraestructura ferroviaria, señaló que se trató de un "alcance entre dos trenes" y suspendió la circulación de alta velocidad en la ruta mencionada.

Dos coches descarrilaron y cayeron por un terraplén

Según fuentes de los servicios de emergencia y del Ministerio de Transportes, dos coches del tren Iryo descarrilaron y cayeron por un terraplén.

El Gobierno regional de Castilla-La Mancha activó el Plan Territorial de Emergencia (Platecam) en fase de emergencia, en la provincia de Toledo.

En la escena del accidente, están trabajando bomberos de Alcázar de San Juan y Orgaz, efectivos de Protección Civil de municipios cercanos, tres helicópteros sanitarios y dos unidades móviles de vigilancia intensiva.

Los equipos de emergencia continúan con las labores de evacuación y atención a los pasajeros, mientras que el Ayuntamiento de Urda ha dispuesto instalaciones municipales para recibir a los afectados.

Las causas del accidente son aún inciertas, de acuerdo con el informe de la agencia china, y la circulación ferroviaria de alta velocidad entre Madrid y Andalucía permanece interrumpida mientras se realizan las tareas de rescate y evaluación de daños en los trenes y la infraestructura.

Informe de Adrián Cragnolini.