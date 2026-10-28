La Policía Federal de Brasil investiga la fuga de Flávio Bolsonaro tras orden judicial

Buenos Aires, 28 de octubre (NA) -- La Policía Federal de Brasil ha iniciado una investigación sobre las circunstancias que rodean la fuga de Flávio Bolsonaro, un candidato opositor que no logró salir victorioso en las elecciones. Este hecho se produce tras una decisión del ministro Alexandre de Moraes del Supremo Tribunal Federal (STF), quien había prohibido su salida del país y ordenado la entrega de sus pasaportes.

En un comunicado, la Policía Federal explicó que actúa dentro del marco legal y que "la existencia de restricciones relacionadas con los documentos de viaje no implica automáticamente que se trate de un fugitivo ni justifica arrestos o vigilancia continua". La información fue confirmada por Agencia Brasil y Noticias Argentinas.

La orden de confiscar los pasaportes fue emitida por Moraes a solicitud de la propia Policía Federal, poco después de que Flávio Bolsonaro perdiera ante Luiz Inácio Lula da Silva en la segunda vuelta de las elecciones.

Bolsonaro enfrenta investigaciones por múltiples casos en el Tribunal Supremo Federal. En una de estas pesquisas, se le acusa, junto al abogado Willer Tomaz, de blanqueo de capitales a través de plataformas de apuestas. También se le investiga por la financiación de una película llamada "Dark Horse", que relata la vida de su padre.

Según la Policía Federal, el senador cruzó la frontera hacia Argentina el martes 27 de octubre, desde donde abordó un avión privado con destino a Estados Unidos, acompañado de su esposa y sus dos hijas.

En su comunicado, la Policía Federal indicó que no halló registros oficiales que confirmaran que Flávio había pasado por algún control de inmigración brasileño durante su fuga.

El domingo, día de las elecciones, la Policía había solicitado al STF autorización para adoptar medidas cautelares que impidieran la fuga del senador. Esta decisión fue tomada luego de que el exdiputado Eduardo Bolsonaro, hermano de Flávio, sugiriera en redes sociales que su hermano debería abandonar Brasil si perdía, para poder liderar la oposición desde el extranjero.

Eduardo Bolsonaro actualmente reside en Estados Unidos, a pesar de tener una orden de arresto pendiente en Brasil.

El exdiputado fue condenado a cuatro años de prisión por orquestar sanciones contra autoridades brasileñas y por el aumento de aranceles estadounidenses a las exportaciones brasileñas, con el fin de evitar que su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, fuera condenado en un juicio por un complot golpista.

Restricciones

La Policía Federal solicitó medidas restrictivas, incluyendo la incautación de los pasaportes de Flávio, la prohibición de salir del país y la prohibición de contactar a otras personas investigadas, a través de la Petición N° 16877/DF ante el STF. El magistrado Alexandre de Moraes concedió esta solicitud.

El caso involucra sospechas de lavado de dinero y evasión fiscal y está siendo gestionado por Moraes. Uno de los objetivos de la investigación es el abogado Willer Tomaz, con quien Flávio mantiene una relación cercana. Ambos niegan haber cometido delito alguno.

Después de la decisión judicial, los pasaportes ordinarios y diplomáticos de Flávio fueron cancelados y se activó una alerta migratoria en el sistema Sonar, que es utilizado por Brasil para controlar el movimiento de personas en sus fronteras.