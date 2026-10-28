Uber y DiDi en Rosario: nuevamente debaten en el Concejo para tratarlo este jueves

La comisión de Servicios Públicos retomó la discusión sobre las aplicaciones de transporte. Juan Pedro Aleart afirmó que el oficialismo aceptó revisar varios puntos del proyecto y que buscarán acordar un texto para llevar al recinto.

La regulación de Uber y DiDi en Rosario quedó en un cuarto intermedio en la comisión de Servicios Públicos del Concejo Municipal, mientras el oficialismo y La Libertad Avanza buscan consensuar un texto. La discusión gira en torno a las condiciones para habilitar las aplicaciones y a la posibilidad de que el proyecto llegue al recinto este jueves.

El concejal de La Libertad Avanza, Juan Pedro Aleart, sostuvo que su espacio mantuvo una postura firme durante las negociaciones y aseguró que el oficialismo aceptó revisar varios de los puntos que plantearon. “Logramos que el oficialismo entienda que no se debe cobrar ninguna tarifa mínima”, afirmó.

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?? TAXISTAS SE MOVILIZAN FRENTE AL CONCEJO DE ROSARIO POR EL DEBATE SOBRE UBER Y DIDI Unos 80 o 90 taxistas, entre choferes y titulares de licencias, se concentraron frente al Concejo Municipal de Rosario para seguir de cerca el debate sobre la regulación de Uber y DiDi. https://t.co/BcA2RLC4Qr — Cadena 3 Rosario (@Cadena3_Rosario) October 28, 2026

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Aleart también señaló que se acordó revisar la posibilidad de crear una tasa específica para la actividad y la exigencia de contar con carnet profesional. Según explicó, ese requisito podría dejar afuera a menores de 21 años, mayores de 65 y personas con determinadas discapacidades leves.

Otro de los puntos en discusión es la incorporación de Uber Moto, una de las condiciones que La Libertad Avanza busca incluir en la regulación. “Vamos a seguir insistiendo con las motos para que se habiliten”, remarcó el concejal, quien consideró que el oficialismo cedió en algunos de los planteos de su espacio.

El edil vinculó la discusión con la ley de modernización laboral impulsada por el Gobierno nacional y sostuvo que la regulación local debe contemplar la libertad tarifaria. “Lo que sí acaban de reconocer es que teníamos razón en casi todo lo que decíamos, sin carnet profesional, sin tasa, sin tarifa mínima”, expresó.

Mientras tanto, unos 80 o 90 taxistas se concentraron frente al Concejo para seguir las negociaciones. El sector cuestiona su falta de participación en el debate y advierte sobre el impacto que la habilitación de las aplicaciones podría tener en la actividad. José Iantosca, de la Cámara de Titulares de Licencias de Taxis de Rosario (Catiltar), había expresado: “No se habla de los trabajadores taxistas, de la familia taxista, que toda la vida vivimos de esto”.

Tras el cuarto intermedio, los bloques buscarán cerrar un texto común. Aleart señaló que la posibilidad de avanzar dependerá de lo que acuerden durante las próximas horas, mientras el oficialismo necesita reunir los votos para habilitar el tratamiento en el recinto.

Informe de Fernando Carrafiello.