Tras formalizarse dos renuncias, la Corte de Santa Fe rechazó recusación contra nuevo ministro

La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe rechazó la recusación contra el juez Diego Maciel para que intervenga en la resolución de fondo sobre la reforma constitucional y los planteos previsionales vinculados con ese proceso. La decisión se conoció este miércoles, en medio de la reconfiguración del máximo tribunal provincial y después de que, el martes, se formalizaran las renuncias de los ministros Rafael Gutiérrez y Roberto Falistocco.

El planteo buscaba apartar a Maciel de la intervención en esas causas, un asunto que también generó diferencias entre el Poder Judicial y el Gobierno provincial. Con el rechazo, la Corte mantuvo al magistrado bajo el mismo criterio que había aplicado anteriormente ante recusaciones vinculadas con Falistocco, Gutiérrez y Rubén Weder. Esa postura ya había despertado críticas en su momento.

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La resolución se da en una etapa de cambios en la composición de la Corte, que tendrá una nueva integración desde el 1 de diciembre, cuando se hagan efectivas las salidas de Gutiérrez y Falistocco. Sus lugares serán ocupados por Jorgelina Genghini y Aldo Alurralde, en el marco de la renovación impulsada durante la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro.

Con esos movimientos, el tribunal quedará integrado por Daniel Erbetta, Jorge Baclini, Margarita Zabalza, Rubén Weder, Diego Maciel, Genghini y Alurralde. La nueva conformación también responde a la reforma de la Constitución provincial, que fijó en siete la cantidad de integrantes del máximo órgano judicial.

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El rechazo a la recusación mantiene a Maciel en la intervención de un expediente sensible por sus implicancias institucionales y previsionales.

La discusión se desarrolla, además, en un escenario de cambios en la relación entre el Poder Ejecutivo y la Justicia santafesina, con la reforma constitucional y sus consecuencias entre los asuntos que concentran la atención de ambos poderes.