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Tras formalizarse dos renuncias, la Corte de Santa Fe rechazó recusación contra nuevo ministro

El máximo órgano judicial provincial mantuvo a Diego Maciel para resolver sobre la reforma constitucional y las cuestiones previsionales derivadas, en el marco de anunciadas salidas del tribunal.    

28/10/2026 | 16:49Redacción Cadena 3

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Diego Maciel, nuevo ministro de la Corte Suprema de Santa Fe.

FOTO: Diego Maciel, nuevo ministro de la Corte Suprema de Santa Fe.

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La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe rechazó la recusación contra el juez Diego Maciel para que intervenga en la resolución de fondo sobre la reforma constitucional y los planteos previsionales vinculados con ese proceso. La decisión se conoció este miércoles, en medio de la reconfiguración del máximo tribunal provincial y después de que, el martes, se formalizaran las renuncias de los ministros Rafael Gutiérrez y Roberto Falistocco.

El planteo buscaba apartar a Maciel de la intervención en esas causas, un asunto que también generó diferencias entre el Poder Judicial y el Gobierno provincial. Con el rechazo, la Corte mantuvo al magistrado bajo el mismo criterio que había aplicado anteriormente ante recusaciones vinculadas con Falistocco, Gutiérrez y Rubén Weder. Esa postura ya había despertado críticas en su momento.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La resolución se da en una etapa de cambios en la composición de la Corte, que tendrá una nueva integración desde el 1 de diciembre, cuando se hagan efectivas las salidas de Gutiérrez y Falistocco. Sus lugares serán ocupados por Jorgelina Genghini y Aldo Alurralde, en el marco de la renovación impulsada durante la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro.

Con esos movimientos, el tribunal quedará integrado por Daniel Erbetta, Jorge Baclini, Margarita Zabalza, Rubén Weder, Diego Maciel, Genghini y Alurralde. La nueva conformación también responde a la reforma de la Constitución provincial, que fijó en siete la cantidad de integrantes del máximo órgano judicial.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El rechazo a la recusación mantiene a Maciel en la intervención de un expediente sensible por sus implicancias institucionales y previsionales. 

La discusión se desarrolla, además, en un escenario de cambios en la relación entre el Poder Ejecutivo y la Justicia santafesina, con la reforma constitucional y sus consecuencias entre los asuntos que concentran la atención de ambos poderes.

Lectura rápida

¿Qué decidió la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe? Rechazó la recusación contra el juez Diego Maciel para que intervenga en la reforma constitucional y los planteos previsionales.

¿Quiénes renunciaron recientemente? Los ministros Rafael Gutiérrez y Roberto Falistocco renunciaron al tribunal.

¿Cuándo se hará efectiva la nueva integración de la Corte? La nueva composición se implementará el 1 de diciembre.

¿Quiénes ocuparán los lugares de Gutiérrez y Falistocco? Jorgelina Genghini y Aldo Alurralde ocuparán los cargos vacantes.

¿Por qué es relevante el rechazo a la recusación? Mantiene a Maciel en un expediente sensible por sus implicancias institucionales y previsionales.

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