Caso Salmain: allanaron a su exesposa y hallaron 59 mil dólares en una caja de seguridad
La requisa personal se llevó a cabo en inmediaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, organismo en el que trabaja la mujer. Este jueves se define si va preso en el Consejo de la Magistratura.
28/10/2026 | 19:16Redacción Cadena 3
FOTO: Comienzo del juicio político al juez federal suspendido Gastón Salmain.
FOTO: El suspendido juez federal Gastón Salmain afronta un jury en el Consejo de la Magistratura.
En el marco de una investigación por el presunto blanqueo irregular de 250.000 dólares, efectivos policiales interceptaron a la exesposa del juez federal suspendido de Rosario, Gastón Salmain, le secuestraron el teléfono celular y abrieron una caja de seguridad en el Banco Nación, donde encontraron 59.000 dólares. Los procedimientos se realizaron por orden del juez Aurelio Cuello Murúa y se conocieron en la antesala de una jornada decisiva para el futuro del magistrado, ya que este jueves, a las 9.30, se dará a conocer el veredicto del jury que definirá si corresponde su destitución.
La requisa personal se llevó a cabo en inmediaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, organismo en el que trabaja la mujer. En paralelo, la apertura de la caja de seguridad permitió hallar una importante suma de dinero en efectivo, que se incorporará a las actuaciones para determinar su origen y establecer si guarda relación con las maniobras investigadas.
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Fuentes judiciales señalaron que la causa tiene como objeto esclarecer un presunto delito de lavado de activos cuyo posible antecedente serían hechos de corrupción. En ese contexto, las medidas buscan reunir elementos de prueba para determinar si existió una operatoria irregular de fondos y cuál sería su eventual vinculación con el expediente que involucra a Salmain.
La investigación avanza mientras el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación se prepara para resolver la situación institucional del suspendido titular del Juzgado Federal N.º 1 de Rosario. El tribunal deberá decidir si hace lugar al pedido de destitución impulsado por el Consejo de la Magistratura por presunto mal desempeño en sus funciones. Para concretar la remoción se requieren al menos cinco votos de los siete integrantes del cuerpo.
Uno de los principales ejes de las acusaciones contra Salmain está relacionado con su intervención en una causa iniciada por el fideicomiso Attila contra el Banco Central de la República Argentina. Según la hipótesis de los acusadores, el magistrado habría acordado el cobro de un soborno de 200.000 dólares a cambio de favorecer al fideicomiso, vinculado al financista Fernando Whpei, quien se encuentra imputado y colabora con la Justicia. Estas sospechas forman parte de las actuaciones judiciales y deberán ser evaluadas por las autoridades competentes.
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Jimena de la Torre, integrante del Consejo de la Magistratura y una de las acusadoras, cuestionó la actuación del magistrado en una operación por 10 millones de dólares y anticipó en Cadena 3 Rosario que el tribunal podría resolver antes de fin de mes.
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La resolución del jury tendrá consecuencias directas sobre la situación procesal del juez. En caso de ser destituido, perderá los fueros vinculados a su cargo y quedará en condiciones de ser detenido, en el marco del pedido de prisión preventiva relacionado con la causa Attila. La Cámara Federal le concedió previamente el beneficio del arresto domiciliario, modalidad bajo la cual podría cumplirse la medida si se concreta la detención.
De esta manera, el hallazgo de los 59.000 dólares en la caja de seguridad y la inminente decisión sobre la continuidad de Salmain en la magistratura confluyen en un momento clave de la investigación. Mientras la Justicia busca esclarecer el origen de los fondos y las posibles conexiones con los hechos denunciados, el veredicto de este jueves marcará un punto de inflexión en el futuro institucional y judicial del magistrado.
Lectura rápida
¿Qué se investiga? Se investiga un presunto blanqueo irregular de 250.000 dólares.
¿Quién es el juez involucrado? El juez involucrado es Gastón Salmain.
¿Cuándo se dará a conocer el veredicto? El veredicto se dará a conocer este jueves a las 9.30.
¿Dónde se encontraron los 59.000 dólares? Se encontraron en una caja de seguridad en el Banco Nación.
¿Por qué se investiga a Salmain? Se investiga por su posible vinculación en un delito de lavado de activos y corrupción.