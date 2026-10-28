La facturación de los supermercados quedó lejos de empardar la inflación en Santa Fe
Las ventas crecieron 27,3% interanual en frente a una inflación acumulada del 34,2%. A precios constantes, subieron 1,1% respecto del mismo mes de 2025, todo en el más reciente informe del Ipec.
28/10/2026 | 16:36Redacción Cadena 3
FOTO: Inflación.
La facturación de los supermercados de la provincia de Santa Fe alcanzó los $140.358 millones en agosto de 2026, con un incremento nominal del 27,3% respecto del mismo mes del año anterior. Sin embargo, la inflación interanual provincial llegó al 34,2%, por lo que los ingresos del sector perdieron poder adquisitivo frente al aumento general de los precios. En términos reales, la facturación cayó, aunque el volumen de ventas medido a precios constantes mostró una mejora interanual del 1,1%, según la última Encuesta de Supermercados del Instituto Provincial de Estadística y Censos (Ipec).
La diferencia entre ambos indicadores es importante para interpretar los resultados. La facturación a precios corrientes refleja el dinero ingresado por las ventas e incluye el efecto de los cambios de precios.
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El dato corresponde al más reciente Índice de Servicios Públicos elaborado por el organismo estadístico provincial, publicado hoy. Acumula variaciones interanuales negativas desde enero de 2025.
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En cambio, el indicador a precios constantes elimina ese efecto y permite observar la evolución real de las ventas. En agosto, este último registró una suba del 0,9% respecto de julio y del 1,1% en comparación con agosto de 2025.
En la comparación mensual por grupos de artículos, la categoría Otros encabezó los aumentos, con una variación del 14,8%. Le siguieron carnes, con una suba del 3,9%; artículos de limpieza y perfumería, con el 3,6%; y lácteos, con el 3%. Estos incrementos corresponden a las ventas a precios constantes frente al mes anterior, por lo que reflejan mejoras en el volumen comercializado de esos rubros.
En el otro extremo, las bebidas registraron la mayor caída mensual, con un retroceso del 9,3%. También disminuyeron las ventas de indumentaria, calzado y textiles para el hogar, con una baja del 2,4%; alimentos preparados y rotisería, con el 2,3%; y electrónicos y artículos para el hogar, con el 2,2%. La panadería tuvo una contracción del 2,2%, mientras que almacén retrocedió un 0,9% y verdulería y frutería, un 0,7%.
Los resultados muestran que la evolución de las ventas no fue uniforme entre las distintas categorías. Mientras algunos rubros tuvieron avances durante agosto, otros registraron retrocesos. La caída de las bebidas fue la más pronunciada de las variaciones mensuales, aunque el indicador general a precios constantes terminó el período con un resultado positivo tanto frente a julio como en la comparación interanual.
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Estos productos de consumo masivo y cotidiano mostraron subas por encima del promedio general durante el mes pasado, según el relevamiento oficial. Se trata del rubro que condiciona a las familias.
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La encuesta también permite observar la evolución de los ingresos del sector en un escenario de aumentos de precios. Aunque los supermercados facturaron más pesos que un año antes, esa suba no alcanzó a compensar la inflación provincial. Por eso, el crecimiento nominal del 27,3% no debe interpretarse como un aumento equivalente de la actividad comercial: una vez descontado el efecto de los precios, la facturación perdió valor en términos reales.
En síntesis, agosto dejó dos resultados diferentes para los supermercados santafesinos: una facturación que creció por debajo de la inflación y un volumen de ventas que mostró una mejora interanual del 1,1%. La distinción entre ambos datos permite dimensionar el desempeño del sector sin confundir el aumento de los ingresos en pesos con la evolución real de las ventas.
Lectura rápida
¿Cuál fue la facturación de los supermercados en agosto de 2026? La facturación alcanzó los $140.358 millones.
¿Qué indica la inflación interanual en Santa Fe? La inflación interanual provincial llegó al 34,2%.
¿Qué mostró el volumen de ventas a precios constantes? El volumen de ventas mostró una mejora interanual del 1,1%.
¿Qué categoría de productos tuvo el mayor aumento mensual? La categoría Otros encabezó los aumentos con una variación del 14,8%.
¿Cuál fue la mayor caída mensual en ventas? Las bebidas registraron la mayor caída mensual, con un retroceso del 9,3%.