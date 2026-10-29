Clima en Mendoza: cómo estará el tiempo este jueves 29 de octubre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas vigentes para la provincia de Mendoza.

Ahora

En este momento, el cielo se presenta con un clear sky, con una temperatura actual de 20°. La sensación térmica es de 19°, con una humedad del 45%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 1 m/s desde el noroeste. La presión atmosférica se mantiene en 1020 hPa.

El clima hoy jueves 29 de octubre

Para hoy, se anticipa una temperatura mínima de 16° y una máxima de 29°. Las condiciones climáticas serán favorables, con cielos despejados y sin probabilidades de lluvia. La humedad se mantendrá en niveles moderados, lo que contribuirá a una sensación de calor agradable durante el día. El viento será leve, lo que permitirá disfrutar de un día ideal para actividades al aire libre.

Pronóstico extendido

En los próximos días, se prevé un cambio en las condiciones climáticas. Para el viernes 30 de octubre, se espera una mínima de 19° y una máxima de 30°, con probabilidad de light rain. El sábado 31 de octubre, las temperaturas oscilarán entre 16° y 27°, con moderate rain. El domingo 1 de noviembre, la mínima será de 17° y la máxima de 26°, con light rain. Para el lunes 2 de noviembre, se anticipa una mínima de 16° y una máxima de 23°, también con light rain. Finalmente, el martes 3 de noviembre, se espera una mínima de 18° y una máxima de 25°, con light rain.