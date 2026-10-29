Clima en Rosario: cómo estará el tiempo este jueves 29 de octubre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la ciudad de Rosario en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el cielo en Rosario se presenta con un cielo despejado. La temperatura actual es de 16°, con una sensación térmica similar. La humedad se sitúa en un 86%, lo que genera una atmósfera algo pesada. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 1 m/s desde el noreste, contribuyendo a un ambiente agradable.

El clima hoy jueves 29 de octubre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 17° y una máxima que alcanzará los 27°. Las condiciones de viento se mantendrán suaves, con una brisa ligera que no superará los 2 m/s. La humedad alta podría generar una sensación térmica un poco más elevada, pero en general, se prevé un día soleado y agradable para disfrutar al aire libre.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Rosario presentan un clima variado. Para el viernes 30 de octubre, se anticipa una mínima de 15° y una máxima de 28°, con probabilidad de lluvias moderadas. El sábado 31, la temperatura oscilará entre 13° y 30°, con cielo despejado. El domingo 1 de noviembre, se prevé una mínima de 16° y una máxima de 22°, con lluvias ligeras. El lunes 2 de noviembre, el clima será más fresco, con mínimas de 14° y máximas de 27°, bajo un cielo nublado. Finalmente, el martes 3 de noviembre, se espera una mínima de 17° y una máxima de 27°, con cielo nublado.