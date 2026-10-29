Clima en Santa Fe: cómo estará el tiempo este jueves 29 de octubre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en Santa Fe.

Ahora

En este momento, Santa Fe disfruta de un cielo completamente despejado. La temperatura actual es de 15°, con una sensación térmica similar. La humedad se encuentra en un 92%, lo que puede generar una sensación de calidez. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y no hay viento, lo que contribuye a un ambiente tranquilo. La presión atmosférica es de 1018 hPa.

El clima hoy jueves 29 de octubre

Para hoy, se anticipa una temperatura mínima de 15° y una máxima que alcanzará los 28°. Las condiciones de viento son prácticamente inexistentes, con una velocidad de 0 m/s. La humedad alta puede ser un factor a considerar, pero el cielo despejado promete un día soleado y agradable para disfrutar al aire libre.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Santa Fe presentan variaciones en el clima. Para el viernes 30 de octubre, se espera una mínima de 15° y una máxima de 32°, con pronóstico de lluvias intensas. El sábado 31 de octubre, la mínima será de 14° y la máxima de 29°, con cielo despejado. El domingo 1 de noviembre, la mínima será de 18° y la máxima de 26°, con probabilidad de lluvias ligeras. El lunes 2 de noviembre, se anticipa una mínima de 16° y una máxima de 30°, también con lluvias ligeras. Finalmente, el martes 3 de noviembre, la mínima será de 17° y la máxima de 25°, con pronóstico de lluvias ligeras.