En vivo

Noche y Día

Nora Covassi

Argentina

En vivo

Noche y Día

Nora Covassi

Rosario

En vivo

De largo

Música

En vivo

La noche más pulenta

Adrián Gómez

En vivo

Trasnoche random

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Clima

Clima en Santa Fe: cómo estará el tiempo este jueves 29 de octubre

Este jueves 29 de octubre, Santa Fe presenta un clima agradable con temperaturas que oscilarán entre 15° y 28°. Se espera un cielo despejado y condiciones ideales para actividades al aire libre.

29/10/2026 | 00:15Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Clima en Santa Fe: cielo despejado y temperaturas agradables

FOTO: Clima en Santa Fe: cielo despejado y temperaturas agradables

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en Santa Fe.

Ahora

En este momento, Santa Fe disfruta de un cielo completamente despejado. La temperatura actual es de 15°, con una sensación térmica similar. La humedad se encuentra en un 92%, lo que puede generar una sensación de calidez. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y no hay viento, lo que contribuye a un ambiente tranquilo. La presión atmosférica es de 1018 hPa.

El clima hoy jueves 29 de octubre

Para hoy, se anticipa una temperatura mínima de 15° y una máxima que alcanzará los 28°. Las condiciones de viento son prácticamente inexistentes, con una velocidad de 0 m/s. La humedad alta puede ser un factor a considerar, pero el cielo despejado promete un día soleado y agradable para disfrutar al aire libre.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Santa Fe presentan variaciones en el clima. Para el viernes 30 de octubre, se espera una mínima de 15° y una máxima de 32°, con pronóstico de lluvias intensas. El sábado 31 de octubre, la mínima será de 14° y la máxima de 29°, con cielo despejado. El domingo 1 de noviembre, la mínima será de 18° y la máxima de 26°, con probabilidad de lluvias ligeras. El lunes 2 de noviembre, se anticipa una mínima de 16° y una máxima de 30°, también con lluvias ligeras. Finalmente, el martes 3 de noviembre, la mínima será de 17° y la máxima de 25°, con pronóstico de lluvias ligeras.

Lo más visto

Clima

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf