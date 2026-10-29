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Clima en CABA: cómo estará el tiempo este jueves 29 de octubre

Este jueves 29 de octubre, la temperatura en CABA oscilará entre 12° y 25°. Se espera un día mayormente soleado, ideal para actividades al aire libre.

29/10/2026 | 00:05Redacción Cadena 3

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Clima en CABA: pronóstico del tiempo para el 29 de octubre

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Ahora

En este momento, el cielo se presenta con un clear sky y la temperatura actual es de 16°. La sensación térmica es de 16°, con una humedad del 78%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 2 m/s desde el sureste, y la presión atmosférica se sitúa en 1019 hPa.

El clima hoy jueves 29 de octubre

Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 12° y una máxima de 25°. Las condiciones meteorológicas indican un día mayormente soleado, con vientos suaves que no superarán los 10 km/h. La humedad se mantendrá en niveles moderados, lo que podría generar una sensación térmica ligeramente superior a la temperatura real en horas de la tarde.

Pronóstico extendido

Los próximos días en CABA se presentarán con variaciones en las condiciones climáticas. El viernes 30 de octubre, se espera una mínima de 12° y una máxima de 22°, con lluvias moderadas. El sábado 31, la temperatura oscilará entre 15° y 20°, con algunas nubes. El domingo 1 de noviembre, la mínima será de 16° y la máxima de 20°, con lluvias moderadas. Finalmente, el lunes 2 de noviembre, se anticipa una mínima de 16° y una máxima de 22°, con cielo mayormente nublado.

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