Quiniela nocturna: conocé los números ganadores de hoy miércoles 28 de octubre.

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El sorteo número 26599 de la quiniela nocturna se llevó a cabo el miércoles 28 de octubre a las 21:00. El número a la cabeza fue 4510, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Cañon).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:

1° 4510

2° 8283

3° 9459

4° 2857

5° 7196

6° 8786

7° 2210

8° 0219

9° 7889

10° 4549

11° 2918

12° 0506

13° 9158

14° 5524

15° 6644

16° 1876

17° 0305

18° 7864

19° 6915

20° 8978