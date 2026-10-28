Quiniela nocturna: conocé los números ganadores de hoy miércoles 28 de octubre.
El sorteo número 26599 de la quiniela nocturna se realizó el miércoles 28 de octubre a las 21:00. El número a la cabeza fue 4510, correspondiente a la interpretación tradicional "A primera (Cañon)".
FOTO: Quiniela de Córdoba
El sorteo número 26599 de la quiniela nocturna se llevó a cabo el miércoles 28 de octubre a las 21:00. El número a la cabeza fue 4510, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Cañon).
Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 4510
2° 8283
3° 9459
4° 2857
5° 7196
6° 8786
7° 2210
8° 0219
9° 7889
10° 4549
11° 2918
12° 0506
13° 9158
14° 5524
15° 6644
16° 1876
17° 0305
18° 7864
19° 6915
20° 8978
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 26599 de la quiniela nocturna.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El miércoles 28 de octubre a las 21:00.
¿Cuál fue el número a la cabeza?
El número a la cabeza fue 4510.
¿Qué significa el número a la cabeza?
Se interpreta tradicionalmente como "A primera (Cañon)".
¿Cuáles son los resultados de los 20 números?
Se publicaron los números del 1° al 20, comenzando con 4510.