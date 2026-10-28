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Detalles reveladores en el juicio por la desaparición de Loan en Corrientes

En el juicio por la desaparición de Loan, testigos confirmaron hallazgos de luminol en vehículos de los sospechosos. Se espera que continúen las declaraciones en los próximos días.

28/10/2026 | 21:52Redacción Cadena 3

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En el transcurso de este miércoles, se llevaron a cabo las declaraciones de varios testigos en el juicio relacionado con la presunta sustracción de Loan, un caso que conmocionó a la localidad correntina de 9 de Julio hace poco más de un año. Los testimonios se centraron en los rastrillajes y en el análisis de las pruebas recolectadas durante la investigación.

Uno de los testigos, Jorge La Fuente, miembro de la Dirección de Drones de la Policía de Corrientes, relató que estuvo presente en el campo durante ocho días desde el tercer día de la desaparición. Según su declaración, observó al ex comisario Walter Maciel visiblemente preocupado por el desarrollo de la búsqueda.

Las pruebas analizadas durante la jornada incluyeron los vehículos pertenecientes a Carlos Pérez y María Caillava. Matías Cardozo informó sobre reacciones positivas de luminol que se detectaron en la cajuela de una camioneta y en la parte trasera de un automóvil, lo que generó un fuerte impacto en el desarrollo del juicio.

Otro testigo, Fernando Atienza, describió su participación en la extracción de prendas de bolsas de supermercado, aunque no pudo certificar que pertenecieran a Loan. En su declaración, mencionó además la aparición de cuatro remeras infantiles con dibujos, lo que añade un matiz inquietante al caso.

Por su parte, Fernández ofreció detalles sobre las pruebas realizadas con perros, que buscaban rastros de ADN en tres vehículos. Los resultados mostraron positivos en los automóviles de Pérez y Caillava, mientras que el vehículo de Ramírez no presentó reacciones.

La vecina de 9 de Julio, Clotilde Ayala, también compareció como testigo. Ayala participó en marchas por la causa y reveló que Nicolás Soria se comunicaba con ella para indagar sobre la situación del caso y las novedades que surgían durante las movilizaciones.

El juicio continuará este jueves, donde se prevé que declaren Ramón José Roldán, quien testificará sobre la recolección de una muestra de olor atribuida a Loan para su uso en una pericia odorológica. También se presentarán otros testigos que aportarán información sobre la recolección de pruebas, incluyendo pañuelos y una toalla grisácea con manchas rojizas.

Lectura rápida

¿Qué se está juzgando?
El juicio se centra en la presunta sustracción de Loan en 9 de Julio, Corrientes.

¿Quiénes han declarado?
Testigos incluyen a miembros de la policía y vecinos involucrados en la búsqueda y las pruebas.

¿Qué pruebas se han presentado?
Se han confirmado reacciones positivas de luminol en vehículos de los sospechosos.

¿Cuándo continuará el juicio?
El juicio se reanuda el jueves, con más declaraciones de testigos.

¿Qué hallazgos se han reportado?
Se encontraron prendas y otros elementos que podrían estar relacionados con Loan.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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