Caputo destacó la vinculación de los proyectos del RIGI con proveedores locales: "Es un éxito"

El ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, destacó la importancia de vincular los proyectos incluidos en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) con los proveedores locales, con el objetivo de ampliar las oportunidades de participación de las empresas argentinas en las grandes inversiones.

“Es súper importante porque es unir esencialmente los proyectos RIGI con los proveedores locales, que es el objetivo nuestro”, afirmó el funcionario al referirse a la iniciativa, que busca fortalecer los vínculos entre los grandes emprendimientos de inversión y el entramado productivo nacional.

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Caputo también resaltó la expectativa generada por la convocatoria y la participación de pequeñas y medianas empresas. En ese sentido, señaló que el encuentro reunió el interés de unas 2.500 pymes, una cifra que consideró significativa para avanzar en la integración de los proveedores locales a los proyectos de inversión.

“Así que mucha expectativa, 2.500 pymes, así que un éxito”, resumió el ministro. La iniciativa apunta a que las inversiones promovidas por el RIGI puedan generar oportunidades para las empresas nacionales y favorecer su participación en las cadenas de proveedores vinculadas con los grandes proyectos productivos.