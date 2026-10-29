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Descarrilamiento de tren en Santa Fe interrumpe el tránsito en la capital provincial

En la madrugada de este jueves, un tren del Belgrano Cargas descarriló en Santa Fe, volcando cuatro vagones y generando interrupciones en el tránsito de la zona oeste mientras se retiran las unidades afectadas.

29/10/2026 | 11:13Redacción Cadena 3

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Una formación del tren Belgrano Cargas descarriló en la madrugada de este jueves en la ciudad de Santa Fe, en inmediaciones de Pasaje Irala, y volcó cuatro vagones.

El siniestro ocurrió antes de las 5 de la mañana entre las avenidas Presidente Perón y López y Planes, en el barrio Barranquitas. Se trata del segundo descarrilamiento registrado en octubre.

Debido al hecho, hay interrupciones en el tránsito de la zona oeste de la capital provincial mientras operarios de Trenes Argentinos realizan trabajos para retirar las unidades afectadas. Además, un árbol fue alcanzado por el tren y quedó destruido.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, la avenida López y Planes permanece cortada en ambas manos, al igual que las calles San Lorenzo, Saavedra y Francia. En tanto, la avenida Presidente Perón está habilitada para circular.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió?
Un tren del Belgrano Cargas descarriló en Santa Fe, volcando cuatro vagones.

¿Dónde sucedió?
El descarrilamiento ocurrió en el barrio Barranquitas, entre las avenidas Presidente Perón y López y Planes.

¿Cuándo ocurrió?
El incidente se produjo antes de las 5 de la mañana del jueves 29 de octubre.

¿Qué consecuencias tuvo?
Hubo interrupciones en el tránsito en la zona oeste de la ciudad mientras se realizan trabajos de recuperación.

¿Quiénes están a cargo de la recuperación?
Los operarios de Trenes Argentinos están a cargo de retirar las unidades afectadas.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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