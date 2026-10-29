FOTO: Descarrilamiento de tren en Santa Fe interrumpe el tránsito en la capital provincial

Una formación del tren Belgrano Cargas descarriló en la madrugada de este jueves en la ciudad de Santa Fe, en inmediaciones de Pasaje Irala, y volcó cuatro vagones.

El siniestro ocurrió antes de las 5 de la mañana entre las avenidas Presidente Perón y López y Planes, en el barrio Barranquitas. Se trata del segundo descarrilamiento registrado en octubre.

Debido al hecho, hay interrupciones en el tránsito de la zona oeste de la capital provincial mientras operarios de Trenes Argentinos realizan trabajos para retirar las unidades afectadas. Además, un árbol fue alcanzado por el tren y quedó destruido.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, la avenida López y Planes permanece cortada en ambas manos, al igual que las calles San Lorenzo, Saavedra y Francia. En tanto, la avenida Presidente Perón está habilitada para circular.