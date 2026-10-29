Central confirmó una lesión de Giovanni Cantizano

Rosario Central informó que Giovanni Cantizano sufrió una lesión en el ligamento colateral medial de la rodilla derecha. Según el parte médico difundido por el Departamento Médico del plantel profesional, el futbolista realizará un tratamiento médico y kinésico para recuperarse de la dolencia.

El mediocampista de 19 años es una de las apuestas jóvenes del Canalla. Nacido en Rosario y formado en las divisiones inferiores del club, Cantizano tuvo participación en el equipo de Primera División durante la temporada y fue utilizado por el entrenador Jorge Almirón como una alternativa en el sector ofensivo.

Por el momento, la institución no informó un plazo estimado de recuperación ni una fecha para su regreso a la competencia. Su evolución será determinante para establecer cuándo podrá volver a entrenarse con normalidad y quedar nuevamente a disposición del cuerpo técnico.