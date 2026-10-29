Central confirmó una lesión de Giovanni Cantizano
El parte médico indicó que deberá realizar un tratamiento médico y kinésico por una dolencia en la rodilla derecha.
29/10/2026 | 13:27Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Giovanni Cantizano, jugador de Rosario Central.
Rosario Central informó que Giovanni Cantizano sufrió una lesión en el ligamento colateral medial de la rodilla derecha. Según el parte médico difundido por el Departamento Médico del plantel profesional, el futbolista realizará un tratamiento médico y kinésico para recuperarse de la dolencia.
El mediocampista de 19 años es una de las apuestas jóvenes del Canalla. Nacido en Rosario y formado en las divisiones inferiores del club, Cantizano tuvo participación en el equipo de Primera División durante la temporada y fue utilizado por el entrenador Jorge Almirón como una alternativa en el sector ofensivo.
Por el momento, la institución no informó un plazo estimado de recuperación ni una fecha para su regreso a la competencia. Su evolución será determinante para establecer cuándo podrá volver a entrenarse con normalidad y quedar nuevamente a disposición del cuerpo técnico.
Lectura rápida
¿Qué lesión sufrió Giovanni Cantizano?
Sufrió una lesión en el ligamento colateral medial de la rodilla derecha.
¿Quién es Giovanni Cantizano?
Es un mediocampista de 19 años, considerado una de las apuestas jóvenes de Rosario Central.
¿Cuándo fue informado sobre su lesión?
La información fue divulgada por Rosario Central en un parte médico reciente.
¿Dónde se formó Cantizano?
Se formó en las divisiones inferiores de Rosario Central.
¿Por qué es importante su evolución?
Su evolución será determinante para establecer cuándo podrá volver a entrenarse con normalidad y estar disponible para el cuerpo técnico.