Se conoció el cronograma de pago de haberes de octubre a trabajadores provinciales

El Gobierno de Santa Fe informó el cronograma de pago de los haberes de octubre para los trabajadores provinciales, que comenzará el lunes 2 de noviembre y se extenderá hasta el miércoles 11. El personal policial y penitenciario, junto con los pasivos que perciban hasta $1.580.000 de bolsillo, tendrán el dinero acreditado el sábado 31 de octubre.

El martes 3 cobrarán los trabajadores activos con haberes de hasta $1.580.000 y los docentes de escuelas privadas transferidas de los convenios 1° y 2°. El miércoles 4 será el turno del resto de los activos que superen ese monto y de los docentes de escuelas privadas históricas. En tanto, el jueves 5 percibirán sus haberes los pasivos que cobren más de $1.580.000.

El último turno será el de las autoridades superiores del Poder Judicial, el Ministerio Público de la Acusación (MPA), el Ministerio Público de la Defensa (MPD) y los poderes Legislativo y Ejecutivo. El pago se realizará el miércoles 11 de noviembre, aunque los fondos estarán acreditados en las cuentas desde el viernes 6.

La liquidación incluye el aumento paritario del 1,6% correspondiente a octubre, que lleva la suba acumulada del segundo semestre al 7,1% respecto de los salarios de junio. Además, se aplicará un incremento mínimo garantizado de $130.000 para ese período, lo que representa una mejora del 11,3% para los sectores iniciales del escalafón.