Se conoció el cronograma de pago de haberes de octubre a trabajadores provinciales
El depósito comenzará el sábado 31 de octubre para policías, penitenciarios y parte de los pasivos. La liquidación incluye una suba acumulada del 7,1% en el segundo semestre.
29/10/2026 | 14:05Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Tarjeta Banco de Santa Fe.
El Gobierno de Santa Fe informó el cronograma de pago de los haberes de octubre para los trabajadores provinciales, que comenzará el lunes 2 de noviembre y se extenderá hasta el miércoles 11. El personal policial y penitenciario, junto con los pasivos que perciban hasta $1.580.000 de bolsillo, tendrán el dinero acreditado el sábado 31 de octubre.
El martes 3 cobrarán los trabajadores activos con haberes de hasta $1.580.000 y los docentes de escuelas privadas transferidas de los convenios 1° y 2°. El miércoles 4 será el turno del resto de los activos que superen ese monto y de los docentes de escuelas privadas históricas. En tanto, el jueves 5 percibirán sus haberes los pasivos que cobren más de $1.580.000.
El último turno será el de las autoridades superiores del Poder Judicial, el Ministerio Público de la Acusación (MPA), el Ministerio Público de la Defensa (MPD) y los poderes Legislativo y Ejecutivo. El pago se realizará el miércoles 11 de noviembre, aunque los fondos estarán acreditados en las cuentas desde el viernes 6.
La liquidación incluye el aumento paritario del 1,6% correspondiente a octubre, que lleva la suba acumulada del segundo semestre al 7,1% respecto de los salarios de junio. Además, se aplicará un incremento mínimo garantizado de $130.000 para ese período, lo que representa una mejora del 11,3% para los sectores iniciales del escalafón.
Lectura rápida
¿Qué se informó? El cronograma de pago de los haberes de octubre para los trabajadores provinciales de Santa Fe.
¿Quiénes cobrarán primero? El personal policial, penitenciario y pasivos que perciban hasta $1.580.000 cobrarán el 31 de octubre.
¿Cuándo se extiende el pago? Desde el 2 de noviembre hasta el 11 de noviembre.
¿Qué aumento se incluye? Un aumento paritario del 1,6% correspondiente a octubre.
¿Cuál es el incremento mínimo garantizado? Un incremento mínimo garantizado de $130.000 para el período.