El Autódromo Oscar y Juan Gálvez avanza con el asfaltado para la llegada de la Fórmula 1

FOTO: El Autódromo de Buenos Aires se prepara para recibir al MotoGP en el 2027.

Buenos Aires, 29 de octubre (NA) -- El asfaltado de la pista del Autódromo Oscar y Juan Gálvez ha comenzado, marcando un avance significativo en la obra de infraestructura deportiva más ambiciosa que ha tenido el recinto, que se prepara para recibir al MotoGP y espera la llegada de la Fórmula 1.

Los trabajos en el circuito han alcanzado un nuevo hito. El inicio del asfaltado comenzó en la recta opuesta, luego de varias semanas de pruebas. Se han utilizado las áreas de escape y sobreanchos de diversas curvas como pruebas para evaluar la mezcla asfáltica, realizar calibraciones de los equipos y llevar a cabo un entrenamiento especial para los operadores involucrados en el proceso.

El MotoGP ya tiene confirmada su fecha de regreso a Buenos Aires. Después de 28 años de espera, se llevará a cabo del 9 al 11 de abril (con entradas a la venta) en el nuevo Autódromo porteño, mientras se nutre la expectativa de traer también de vuelta a la F1 a la Ciudad.

"El inicio del asfaltado de la pista es un hito fundamental en la transformación del Autódromo. Proyectamos que Buenos Aires volvería a estar en el centro del automovilismo mundial, con un circuito a la altura de los principales escenarios internacionales y una infraestructura que nos permita recibir competencias de primer nivel, y esta etapa nos permite ver con más claridad lo cerca que estamos de lograrlo", afirmó el secretario de Deportes, Fabián "Chino" Turnes.

El asfaltado se está realizando de manera coordinada por tres grupos de operarios que avanzan simultáneamente, uno al lado del otro, para cubrir el ancho de la pista. Cada grupo está conformado por un camión que transporta el asfalto caliente, una pavimentadora terminadora de asfalto y dos rodillos (tipo aplanadoras). De este modo, se dispone de un despliegue de 12 equipos de gran porte.

Se utilizarán 43.000 toneladas de asfalto, distribuidas en tres capas

Primera capa (base): mezcla AM3 - AC19, de 8 centímetros de espesor (actualmente en ejecución).

Segunda capa (intermedia): mezcla AM3 - AC12, de 5 centímetros de espesor.

Tercera capa (rodamiento): mezcla HIMA - AC12, de 4 centímetros de espesor, que constituirá la superficie final sobre la que circularán los vehículos.

El operativo de asfaltado de precisión

La empresa Autopistas Urbanas (AUSA), responsable de la obra, ha implementado el sistema SmoothRide, una herramienta de última generación que ha llegado a Argentina para optimizar el asfaltado de la pista destinada a vehículos de competición. Este sistema garantiza que el diseño del circuito, elaborado por el ingeniero alemán Hermann Tilke, se ejecute con fidelidad absoluta. Las imperfecciones se eliminan mediante un proceso de tres fases:

1. Escaneo de Alta Velocidad (mapeo de la realidad): se inicia con un escáner continuo de la superficie existente que, a diferencia de la topografía tradicional que toma puntos aislados, captura millones de puntos, generando una nube de puntos 3D precisa de la pista.

2. Diseño de Superficie (ingeniería de precisión): los datos del escaneo son procesados con un software especializado que elabora la superficie final a pavimentar, calculando los espesores exactos de fresado y mezcla asfáltica necesarios en cada milímetro de la pista, asegurando coincidencia con las pendientes, peraltes y escapes exigidos.

3. Pavimentación Automatizada (Sistema RD-MC Paver): el diseño digital 3D se carga en las computadoras de las máquinas pavimentadoras, equipadas con el sistema de control de maquinaria RD-MC (Ride Control). Durante el asfaltado, sensores ultrasónicos y receptores satelitales (GNSS) leen la posición de la máquina en tiempo real, ajustando automáticamente la plancha de la pavimentadora y variando el espesor del material vertido al milímetro según lo establecido por el modelo 3D.

Esta tecnología ha sido utilizada en circuitos como el Yas Marina Circuit (Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos), Marina Bay Street Circuit (Singapur), Circuito Internacional de Shanghái (China), Miami (Estados Unidos) y Silverstone (Gran Bretaña).