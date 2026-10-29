Crecieron en tres familias que viven del turismo y crearon una app para potenciar el sector
Tres amigos de la infancia de Santa Rosa de Calamuchita, desarrollaron Voy a CBA, una plataforma digital que conecta turistas con alojamientos según sus necesidades y presupuesto.
29/10/2026 | 14:44Redacción Cadena 3
FOTO: Tres amigos de la infancia desarrollaron Voy a CBA.
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La Argentina Posible
Agustín Ziback (26), Ignacio Weigandt (26) y Julián Rosso (25), tres amigos de la infancia de Santa Rosa de Calamuchita, desarrollaron Voy a CBA, una plataforma digital que conecta turistas con alojamientos según sus necesidades y presupuesto. Esta aplicación conecta la oferta y la demanda, permitiendo que el alojamiento busque al turista, en lugar de ser al revés.
La idea nació después de que la familia de Agustín sufriera cancelaciones de último momento en su complejo de cabañas. A diferencia de los buscadores tradicionales, el turista indica cuánto quiere gastar, las fechas y los servicios que necesita, y los establecimientos le envían propuestas personalizadas. "El turista va a poder pedir, por ejemplo, quiero viajar al Valle de Calamuchita. Quiero que sea en tal fecha", explicó Agustín en diálogo con Cadena 3.
La idea surgió tras una experiencia personal de Agustín relacionada con la dificultad de encontrar clientes en momentos críticos del turismo. La falta de turistas en un evento masivo como una Oktoberfest lo inspiró a crear una lista de posibles clientes para alojamientos: "¿Qué bueno estaría si yo como alojamiento tengo un poco más de poder?"
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La empresa familiar santafesina fue fundada en 1959 y actualmente tiene su planta industrial en Villa Gobernador Gálvez, con más de 15.000 metros cuadrados cubiertos.
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El sistema no cobra comisiones por reserva, sino una suscripción a los alojamientos. Lanzada el 1 de agosto de 2026, la plataforma ya reúne 108 establecimientos y recibió más de 5.000 solicitudes de viaje. Sus creadores provienen de familias vinculadas al turismo y tienen formación en ingeniería industrial y sistemas.
Desde su lanzamiento, la plataforma ha tenido un crecimiento significativo. Agustín menciona que han logrado más de 5500 usuarios y 111 alojamientos asociados. "Tuvimos mucha suerte y bueno, la página explotó los primeros días", asegura.
Con un modelo de negocio basado en una tasa fija por alojamiento y sin cobro de comisiones al turista, la plataforma se presenta como accesible: "Para el turista es completamente gratuita. No tiene costo para vos". Tras una campaña con el actor Damián De Santo, pasaron de 2.000 a 18.000 seguidores en dos días. Ahora buscan incorporar nuevos destinos y expandirse a otras provincias durante 2027.
Entrevista de La Argentina Posible.
Lectura rápida
¿Quiénes son los creadores de Voy a CBA?
Los creadores son Agustín Ziback, Ignacio Weigandt y Julián Rosso, amigos de la infancia de Santa Rosa de Calamuchita.
¿Cuál es el propósito de la plataforma?
El propósito de Voy a CBA es conectar turistas con alojamientos según sus necesidades y presupuesto.
¿Cuándo se lanzó la plataforma?
La plataforma se lanzó el 1 de agosto de 2026.
¿Cómo funciona el sistema de reservas?
El sistema permite que los turistas indiquen su presupuesto y necesidades, y los alojamientos envían propuestas personalizadas sin cobrar comisiones por reserva.
¿Qué resultados ha tenido la plataforma hasta ahora?
La plataforma ya reúne 108 establecimientos, ha recibido más de 5.000 solicitudes de viaje y tiene más de 5.500 usuarios.