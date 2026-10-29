Crecieron en tres familias que viven del turismo y crearon una app para potenciar el sector

Agustín Ziback (26), Ignacio Weigandt (26) y Julián Rosso (25), tres amigos de la infancia de Santa Rosa de Calamuchita, desarrollaron Voy a CBA, una plataforma digital que conecta turistas con alojamientos según sus necesidades y presupuesto. Esta aplicación conecta la oferta y la demanda, permitiendo que el alojamiento busque al turista, en lugar de ser al revés.

La idea nació después de que la familia de Agustín sufriera cancelaciones de último momento en su complejo de cabañas. A diferencia de los buscadores tradicionales, el turista indica cuánto quiere gastar, las fechas y los servicios que necesita, y los establecimientos le envían propuestas personalizadas. "El turista va a poder pedir, por ejemplo, quiero viajar al Valle de Calamuchita. Quiero que sea en tal fecha", explicó Agustín en diálogo con Cadena 3.

La idea surgió tras una experiencia personal de Agustín relacionada con la dificultad de encontrar clientes en momentos críticos del turismo. La falta de turistas en un evento masivo como una Oktoberfest lo inspiró a crear una lista de posibles clientes para alojamientos: "¿Qué bueno estaría si yo como alojamiento tengo un poco más de poder?"

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El sistema no cobra comisiones por reserva, sino una suscripción a los alojamientos. Lanzada el 1 de agosto de 2026, la plataforma ya reúne 108 establecimientos y recibió más de 5.000 solicitudes de viaje. Sus creadores provienen de familias vinculadas al turismo y tienen formación en ingeniería industrial y sistemas.

Desde su lanzamiento, la plataforma ha tenido un crecimiento significativo. Agustín menciona que han logrado más de 5500 usuarios y 111 alojamientos asociados. "Tuvimos mucha suerte y bueno, la página explotó los primeros días", asegura.

Con un modelo de negocio basado en una tasa fija por alojamiento y sin cobro de comisiones al turista, la plataforma se presenta como accesible: "Para el turista es completamente gratuita. No tiene costo para vos". Tras una campaña con el actor Damián De Santo, pasaron de 2.000 a 18.000 seguidores en dos días. Ahora buscan incorporar nuevos destinos y expandirse a otras provincias durante 2027.

Entrevista de La Argentina Posible.