De fabricar velocímetros a equipar estadios: la historia de innovación de Voss 2000

Marcelo Marietta es presidente de Voss 2000, una empresa familiar santafesina fundada en 1959 por Raúl Marietta y Norman Galliano, dos compañeros de Ingeniería Electromecánica que comenzaron fabricando velocímetros en un pequeño galpón prestado.

Con los años, la compañía se especializó en productos plásticos y en 2004 incorporó la fabricación de muebles de jardín. En diálogo con Cadena 3, Marietta comentó: "La idea original fue esa diversificación. Somos fabricantes de cajas para baterías de automóviles, un rubro muy golpeado por la apertura de importaciones".

El empresario destaca que, a pesar de los desafíos, Voss 2000 se esfuerza por mantener altos estándares de calidad: "Podemos darle garantía a los muebles entre 3 y 5 años, y eso habla de nuestra calidad".

Actualmente tiene su planta industrial en Villa Gobernador Gálvez, con más de 15.000 metros cuadrados cubiertos. Produce muebles, artículos de ferretería, cajas para baterías, aberturas de PVC y butacas para estadios.

Además, exporta a distintos países de América y también llegó a mercados como Estados Unidos y Australia. En septiembre de 2026, Marietta informó que la empresa contaba con 163 trabajadores. Uno de sus últimos grandes proyectos fue equipar estadios e instalaciones de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

Con 168 empleados, Voss 2000 apuesta a la adaptación y la reversión de productos ante el cambiante panorama económico. "La experiencia nos ayuda a tomar decisiones conservadoras, pero siempre con un enfoque optimista hacia el futuro".

Finalmente, Marietta espera que los nuevos desarrollos propuestos por los clientes ayuden a la compañía a mantenerse relevante en el mercado. "Estamos siempre viendo a ver qué podemos innovar", concluye.

Entrevista de La Argentina Posible.