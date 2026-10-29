Falla informática y error humano: qué pasó realmente en el choque de trenes en España

Una falla en el sistema informático de seguridad combinada con una orden autorizada de manera errónea desde el centro de control se perfilan como los factores desencadenantes del choque de dos trenes de alta velocidad en Toledo, España.

El desastre ferroviario deja un saldo preliminar de al menos 69 muertos y más de 100 heridos, según el reporte oficial del Servicio de Emergencias de Castilla-La Mancha.

El hecho ocurrió este miércoles a las 8:53 hora local cerca de la estación de Urda, en la línea que une Madrid con Sevilla. Un tren de la empresa estatal Renfe embistió a alta velocidad por la parte trasera a una formación de la operadora Iryo que permanecía completamente detenida sobre la vía.

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El origen de la tragedia: colapso del sistema LZB

Según detalló en conferencia de prensa el ministro de Transportes español, Óscar Puente, el desencadenante inicial fue la caída del sistema de seguridad ferroviaria LZB a las 8:30. Esa falla informática paralizó automáticamente a unos seis trenes en un tramo de 63 kilómetros.

Ante la caída del sistema automático, el control operativo pasó a manos del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif). A las 8:36, los operadores autorizaron al tren AVE de Renfe a reanudar la marcha, a pesar de que la reglamentación prohíbe avanzar cuando la vía se encuentra ocupada.

“La decisión de retomar la circulación es una medida que corresponde al centro de control, y la tomó en unas circunstancias desde nuestro punto de vista inexplicables”, sentenció el ministro Puente.

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Que accidente tan evitable. Es totalmente sin sentido que un choque de trenes así suceda en Europa. Si el sistema falló, como mierda dan la orden de que esos trenes arranquen? https://t.co/TNO9MIdjn2 — Javierhalamadrid (@Javierito321) October 28, 2026

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Marcha a ciegas a 200 kilómetros por hora

Tras recibir la orden de reanudación, la formación de Renfe avanzó durante 25 kilómetros en un lapso de 17 minutos alcanzando velocidades de hasta 200 km/h, hasta impactar de lleno contra el tren de Iryo.

Las normativas de seguridad establecen que, ante un fallo informático de este tipo, la circulación debe autorizarse bajo la modalidad de "marcha a la vista", es decir, a no más de 40 km/h para permitir que el maquinista frene a tiempo ante cualquier obstáculo visible.

Investigación en curso y advertencia del Gobierno

El operador que autorizó el reinicio de la marcha no fue entrevistado por las autoridades de la cartera de Transportes debido a las implicancias legales del caso y quedó supeditado al avance de las pericias judiciales.

Por su parte, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, manifestó que el país atraviesa jornadas de luto y prometió transparencia total: “Si ha habido negligencias o fallos, se sabrá y se actuará con contundencia para reconstruir la confianza en el sistema”.

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Esta es la simulación en video que explica la posible causa del fatal choque de trenes en España https://t.co/9NQXOQpUzD https://t.co/8O9xWpO5Yg — 617 (@Somos617) October 29, 2026

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