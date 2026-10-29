Caputo destacó la vinculación de los proyectos del RIGI con proveedores locales: "Es un éxito"
El ministro de Economía de la Nación habló en la Fluvial sobre el evento que busca ampliar la participación de pymes argentinas en grandes inversiones.
29/10/2026 | 09:41Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: El ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo.
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Juntos Rosario
El ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, destacó la importancia de vincular los proyectos incluidos en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) con los proveedores locales, con el objetivo de ampliar las oportunidades de participación de las empresas argentinas en las grandes inversiones.
“Es súper importante porque es unir esencialmente los proyectos RIGI con los proveedores locales, que es el objetivo nuestro”, afirmó el funcionario al referirse a la iniciativa, que busca fortalecer los vínculos entre los grandes emprendimientos de inversión y el entramado productivo nacional.
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Luis Caputo, Diego Santilli, Maximiliano Pullaro y Karina Milei participarán del encuentro en la Estación Fluvial, que prevé más de 2.100 reuniones comerciales para integrar firmas argentinas a grandes inversiones.
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Caputo también resaltó la expectativa generada por la convocatoria y la participación de pequeñas y medianas empresas. En ese sentido, señaló que el encuentro reunió el interés de unas 2.500 pymes, una cifra que consideró significativa para avanzar en la integración de los proveedores locales a los proyectos de inversión.
“Así que mucha expectativa, 2.500 pymes, así que un éxito”, resumió el ministro. La iniciativa apunta a que las inversiones promovidas por el RIGI puedan generar oportunidades para las empresas nacionales y favorecer su participación en las cadenas de proveedores vinculadas con los grandes proyectos productivos.
Lectura rápida
¿Qué destacó el ministro de Economía? La importancia de vincular los proyectos del RIGI con proveedores locales.
¿Quién es el ministro mencionado? El ministro de Economía es Luis “Toto” Caputo.
¿Cuántas pymes mostraron interés en la iniciativa? Unas 2.500 pymes se interesaron en la convocatoria.
¿Qué busca la iniciativa del RIGI? Generar oportunidades para empresas nacionales y favorecer su participación en cadenas de proveedores.
¿Por qué es importante la vinculación con proveedores locales? Para ampliar las oportunidades de participación de las empresas argentinas en grandes inversiones.