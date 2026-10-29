Disfrutá de unas tortitas sin gluten: receta fácil y deliciosa para el desayuno

Las tortitas sin gluten se presentan como una alternativa excepcional para quienes desean disfrutar de uno de los desayunos más apreciados sin recurrir a la harina de trigo. Su textura suave y tierna las convierte en una opción ideal tanto para iniciar el día como para darse un gusto en la merienda. Lo mejor de todo es que no es necesario utilizar mezclas comerciales ni ingredientes difíciles de conseguir. Con una adecuada combinación de componentes y algunas pautas de cocción, es posible preparar tortitas irresistibles en la comodidad del hogar.

Para elaborar esta receta se requieren los siguientes ingredientes, pensados para 4 personas: 300 mL de leche, 100 g de harina de arroz, 70 g de harina de almendra, 65 g de maicena, 45 g de mantequilla derretida, 30 g de azúcar, 2 huevos, 1 cucharadita de levadura química y 1 cucharadita de esencia de vainilla.

El proceso de preparación es sencillo y rápido, con un tiempo total de 10 minutos que se divide en 5 minutos de elaboración y 5 minutos de cocción. Para comenzar, se mezclaron las harinas en un cuenco amplio junto con el azúcar y la levadura. Luego, se añadió la leche y se integró todo. A continuación, se incorporaron los huevos, la mantequilla derretida y la esencia de vainilla, removiendo bien la masa resultante. Se dejó reposar la mezcla durante 15 minutos.

Posteriormente, se calentó una sartén antiadherente y se vertió un cacito de la masa directamente sobre la superficie caliente. Las tortitas se cocinaron hasta que aparecieron burbujas en la parte superior, momento en el que se les dio la vuelta, cocinándolas apenas unos segundos más por el otro lado.

Para acompañar estas deliciosas tortitas, se sugieren varias opciones que realzan su sabor, como mermelada de frambuesa, nutella casera o un poco de nata montada. De esta manera, se puede disfrutar de un desayuno o merienda variada y sabrosa, que se adapta a las necesidades de quienes siguen una dieta sin gluten.