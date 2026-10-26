FOTO: Ensalada griega: frescura y sabor en un plato ideal para el calor

La ensalada griega se destacó como una receta fresca, sencilla y repleta de sabor. Esta deliciosa combinación incluye tomates, pepino, cebolla morada, morrón rojo, aceitunas negras y queso feta, todo ello aderezado con un buen aceite de oliva.

Perfecta para los días calurosos, esta ensalada puede servir como acompañamiento de carnes o simplemente como una comida ligera. Uno de los mayores atractivos de la ensalada griega radica en su rápida preparación, ya que se elabora en cuestión de minutos, utilizando ingredientes frescos y sin necesidad de cocinar.

Ingredientes para 4 porciones:

3 tomates medianos y maduros

1 pepino grande

1/2 cebolla morada

1/2 morrón rojo

150 gramos de queso feta

12 aceitunas negras

3 cucharadas de aceite de oliva extra virgen

1 cucharada de vinagre de vino tinto (opcional)

Sal y pimienta al gusto

Modo de Preparación:

Se lavaron bien los tomates, el pepino y el morrón rojo. Se cortaron los tomates en cubos medianos, asegurándose de que no fueran demasiado pequeños para mantener su forma al mezclar la ensalada.

Si la cáscara del pepino era muy gruesa, se peló y se cortó en cuadraditos del mismo tamaño que los tomates. En caso de que la cáscara fuera fina, se optó por dejarla sin pelar.

Se peló la cebolla morada y se picó en cuadraditos pequeños. Luego, se retiraron las semillas y partes blancas del morrón rojo, que también se cortó en cuadraditos.

En una ensaladera grande, se colocaron los tomates, el pepino, la cebolla morada y el morrón rojo. Se incorporaron las aceitunas negras y se mezcló suavemente para distribuir todos los ingredientes.

Se cortó el queso feta en cubos medianos y se agregó a la ensalada, cuidando que no se desarmara demasiado.

Se condimentó con el aceite de oliva, el vinagre de vino tinto si se utilizó, y se añadió una pizca de sal y pimienta al gusto.

Se mezcló cuidadosamente para integrar todos los sabores sin romper los cubos de queso.

La ensalada griega estuvo lista para servir. Se recomendó prepararla unos minutos antes de llevarla a la mesa para que las verduras mantuvieran su frescura y textura.

Consejos para preparar una buena ensalada griega

Para lograr una ensalada sabrosa, es crucial utilizar tomates maduros pero firmes, un buen aceite de oliva y verduras frescas.

El queso feta tiene un sabor intenso y ligeramente salado, por lo que se aconsejó probar la ensalada antes de agregar demasiada sal.

Si se deseaba suavizar el sabor de la cebolla morada, se podía dejar unos minutos en agua fría después de cortarla y escurrirla bien antes de incorporarla.

Además, se sugirió guardar las verduras cortadas en la heladera y añadir el queso feta y el condimento justo antes de servir.