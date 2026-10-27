Clima en Córdoba: cómo estará el tiempo este martes 27 de octubre

El clima en Córdoba para este martes 27 de octubre se caracteriza por un ambiente fresco y despejado. La temperatura actual es de 16°, con una sensación térmica de 15°. La humedad se sitúa en un 66%, lo que contribuye a una sensación de frescura en la mañana. El viento sopla a 4 m/s desde el este, garantizando un día agradable para actividades al aire libre.

En cuanto a las temperaturas, se prevé una mínima de 11° y una máxima de 16°. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10,000 metros, lo que permitirá disfrutar de un cielo despejado durante la mayor parte del día. La presión atmosférica se mantiene en 1018 hPa, lo que indica estabilidad en las condiciones meteorológicas.

Para el resto de la semana, el pronóstico muestra un aumento gradual de las temperaturas. El miércoles 28 de octubre, se espera una mínima de 11° y una máxima de 26°, con algunas nubes dispersas. El jueves 29, las temperaturas oscilarán entre 14° y 27°, manteniendo un cielo despejado. Sin embargo, a partir del viernes 30, se anticipan lluvias ligeras, con mínimas de 17° y máximas que alcanzarán los 31°.

Este cambio en las condiciones meteorológicas podría traer alivio a la sequía que afecta a la región. Es importante estar atentos a los pronósticos, ya que las lluvias son necesarias para el campo y la agricultura en Córdoba.