En vivo

Noche y Día

Nora Covassi

Argentina

En vivo

Noche y Día

Nora Covassi

Rosario

En vivo

De largo

Música

En vivo

La noche más pulenta

Adrián Gómez

En vivo

Trasnoche random

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Clima

Clima en Córdoba: cómo estará el tiempo este martes 27 de octubre

Este martes 27 de octubre, Córdoba presenta un clima fresco con temperaturas que oscilarán entre 11° y 16°. Se espera cielo despejado y vientos suaves del este.

27/10/2026 | 00:00Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Clima en Córdoba: pronóstico del tiempo para el 27 de octubre

FOTO: Clima en Córdoba: pronóstico del tiempo para el 27 de octubre

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

El clima en Córdoba para este martes 27 de octubre se caracteriza por un ambiente fresco y despejado. La temperatura actual es de 16°, con una sensación térmica de 15°. La humedad se sitúa en un 66%, lo que contribuye a una sensación de frescura en la mañana. El viento sopla a 4 m/s desde el este, garantizando un día agradable para actividades al aire libre.

En cuanto a las temperaturas, se prevé una mínima de 11° y una máxima de 16°. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10,000 metros, lo que permitirá disfrutar de un cielo despejado durante la mayor parte del día. La presión atmosférica se mantiene en 1018 hPa, lo que indica estabilidad en las condiciones meteorológicas.

Para el resto de la semana, el pronóstico muestra un aumento gradual de las temperaturas. El miércoles 28 de octubre, se espera una mínima de 11° y una máxima de 26°, con algunas nubes dispersas. El jueves 29, las temperaturas oscilarán entre 14° y 27°, manteniendo un cielo despejado. Sin embargo, a partir del viernes 30, se anticipan lluvias ligeras, con mínimas de 17° y máximas que alcanzarán los 31°.

Este cambio en las condiciones meteorológicas podría traer alivio a la sequía que afecta a la región. Es importante estar atentos a los pronósticos, ya que las lluvias son necesarias para el campo y la agricultura en Córdoba.

Lo más visto

Clima

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf