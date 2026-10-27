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Clima en Salta: cómo estará el tiempo este martes 27 de octubre

Este martes 27 de octubre, Salta presentará un clima mayormente nublado, con temperaturas que oscilarán entre 8° y 25°. La humedad será alta y se espera una leve brisa del norte.

27/10/2026 | 00:31Redacción Cadena 3

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Clima en Salta: pronóstico del tiempo para el 27 de octubre

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en Salta.

Ahora

En este momento, el cielo se encuentra cubierto por nubes y la temperatura actual es de 13°. La sensación térmica es de 13°, con una humedad del 83%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 1 m/s desde el norte y la presión atmosférica se sitúa en 1017 hPa.

El clima hoy martes 27 de octubre

Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 9° y una máxima de 25°. Las condiciones del viento serán suaves, con una brisa del norte que podría aportar algo de frescura. La humedad alta podría generar una sensación de incomodidad durante las horas más cálidas del día.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Salta se presentarán con variaciones en las temperaturas y condiciones de lluvia. El miércoles 28 de octubre, se espera una mínima de 13° y una máxima de 19°, con probabilidad de lluvias ligeras. El jueves 29 de octubre, la mínima será de 11° y la máxima de 24°, también con lluvias. Para el viernes 30 de octubre, se anticipa una mínima de 13° y una máxima de 26°, con cielo despejado. El fin de semana se espera un leve aumento en las temperaturas, alcanzando hasta 32° el domingo 1 de noviembre, con lluvias ligeras el sábado.

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