Descubren el naufragio más antiguo del mundo frente a la costa de Turquía

Un equipo de arqueólogos realizó un descubrimiento sorprendente en la costa de Turquía, donde encontraron lo que podría ser el naufragio más antiguo del mundo, datado en aproximadamente 4.500 años, es decir, de la misma época que las grandes pirámides de Egipto. Aunque la embarcación de madera ya no está presente, su carga de cerámica ofrece pistas valiosas sobre una antigua red comercial que conectaba civilizaciones mediterráneas distantes.

Los investigadores creen que el barco se hundió tras chocar contra rocas durante una tormenta mientras transportaba mercancías valiosas como aceite, vino o resina de árboles. Este hallazgo no solo redefine el concepto de comercio en el Mediterráneo antiguo, sino que también podría cambiar nuestra comprensión de las conexiones entre las civilizaciones de esa época.

El Asociado Profesor Hakan Öniz, de la Universidad de Akdeniz en Antalya, ha trabajado en la zona durante décadas, excavando naufragios antiguos. En 2024, siguiendo pistas de pescadores locales, descubrió el naufragio en aguas poco profundas cerca de Kekova, al oeste de Antalya. A principios de este año, contactó a otros investigadores para ayudar a datar algunos de los vasos de cerámica encontrados en el sitio.

A pesar de que el barco ya no es visible debido a la erosión, el equipo de investigación ha logrado datar la carga a un periodo aproximado de 2700 a 2400 a.C. Sin embargo, la datación precisa aún está bajo revisión, y podrían considerarse fechas anteriores o posteriores a esta estimación inicial.

Una cápsula del tiempo del comercio antiguo

Este descubrimiento promete reescribir nuestra comprensión de las redes comerciales tempranas de hace 4.500 años. El barco representa una pieza clave en la historia de las redes de intercambio y comercio en el este del Mediterráneo, en una época que coincide con la era de las pirámides de Giza.

Aunque no se conoce la dirección exacta del viaje, parece que el barco se encontraba navegando por la costa sur de Turquía. Descansando en el lecho marino entre dos islas, es evidente que la embarcación buscó refugio durante una tormenta, lo que llevó a su naufragio. Los restos de su carga, que incluyen grandes jarras cerámicas o ánforas, brindan información sobre los productos que se intercambiaban en la región.

Las jarras, que eran grandes y tenían dos asas, presentan una técnica de fabricación que permite a los investigadores datar tanto la carga como el barco mismo. Este hallazgo también sugiere que algunos de los productos en las jarras podrían haber sido adquiridos en puertos de su viaje, incluyendo posiblemente aceite de oliva, vino o resina de árboles, todos mencionados en textos egipcios antiguos.

El Asociado Profesor Hakan Öniz lideró esta investigación en colaboración con otros expertos en arqueología marítima. Este hallazgo se suma a una larga lista de naufragios antiguos descubiertos en la costa de Turquía, que sigue siendo un lugar prometedor para la arqueología marítima.