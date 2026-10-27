Los secretos de una microbiota intestinal saludable para un envejecimiento más lento

Un reciente estudio de científicos de la Universidad de Hawái reveló una sorprendente conexión entre las bacterias que habitan en el intestino humano y la velocidad a la que envejece el cuerpo. La investigación, publicada en Scientific Reports, identificó que ciertas microbiotas intestinales están asociadas con un envejecimiento biológico más lento, mientras que otras se vinculan con un envejecimiento acelerado.

El análisis indicó que las diferencias en las comunidades bacterianas del intestino explican aproximadamente el 15% de la variación en las tasas de envejecimiento biológico entre los participantes. Estos hallazgos sugieren que el microbioma intestinal, la vasta comunidad de microorganismos que habita en el sistema digestivo, podría ofrecer pistas valiosas sobre el envejecimiento a nivel molecular.

El autor principal, Alika K. Maunakea, de la Escuela de Medicina John A. Burns, afirmó: "Este estudio avanza nuestra comprensión de la relación entre el microbioma intestinal y el envejecimiento biológico. Encontramos que los patrones microbianos en el intestino estaban significativamente asociados con medidas moleculares de envejecimiento, incluso de manera independiente de la edad cronológica. Estos hallazgos abren nuevas direcciones importantes para entender cómo los sistemas biológicos modificables influyen en las trayectorias de salud a largo plazo y la longevidad".

Para investigar la relación entre las bacterias intestinales y el envejecimiento, los investigadores examinaron muestras de heces y sangre de 123 adultos de diversas edades. Identificaron las bacterias presentes en el intestino de cada participante y compararon esos hallazgos con marcadores moleculares en sangre utilizados para estimar la tasa de envejecimiento del cuerpo.

Los investigadores hallaron una asociación notable entre la composición del microbioma intestinal y el DunedinPACE, un biomarcador avanzado que mide la velocidad del envejecimiento biológico. Algunas especies bacterianas destacaron por sus relaciones particularmente fuertes con el envejecimiento. Bifidobacterium adolescentis se asoció con un envejecimiento biológico más lento, mientras que Succinivibrio dextrinosolvens mostró una de las asociaciones más fuertes con el envejecimiento acelerado.

Estas diferencias sugieren que patrones específicos de bacterias intestinales pueden ofrecer información crucial sobre la rapidez con que el cuerpo envejece. El autor principal, Braden P. Kunihiro, indicó que este descubrimiento se suma a la creciente evidencia de que el microbioma intestinal podría desempeñar un papel importante en la investigación sobre salud personalizada, que busca comprender mejor las diferencias individuales en salud y enfermedad.

A diferencia de la edad cronológica, la composición del microbioma intestinal puede cambiar en respuesta a influencias cotidianas, como la dieta, el estilo de vida y las condiciones ambientales. Esto lo convierte en un área de investigación particularmente interesante para los científicos que estudian el envejecimiento saludable.

El estudio incluyó también participantes nativos hawaianos y de las islas del Pacífico, grupos que históricamente han recibido representación limitada en estudios sobre envejecimiento y microorganismos intestinales. Ruben Juarez, coautor del estudio, explicó que incluir estas poblaciones podría ayudar a los científicos a investigar cómo las circunstancias sociales y las condiciones ambientales dejan efectos biológicos duraderos a lo largo de la vida de una persona.

"El microbioma existe en la intersección del comportamiento, el medio ambiente y la biología humana", dijo Juarez. "Estudios como este ayudan a iluminar posibles caminos a través de los cuales las experiencias vividas y los factores sociales influyen en los resultados de salud a largo plazo".

Aunque los hallazgos revelan una relación significativa entre las bacterias intestinales y el envejecimiento biológico, los investigadores enfatizaron que el estudio no establece una relación de causa y efecto. Es decir, encontrar ciertos microbios en personas que envejecen más lentamente no significa necesariamente que esas bacterias sean responsables de ralentizar el proceso de envejecimiento.

Se necesitarán más estudios para determinar si cambiar deliberadamente el microbioma intestinal puede influir en el envejecimiento biológico o mejorar la salud a largo plazo. Sin embargo, los hallazgos ofrecen un prometedor punto de partida para explorar cómo los microorganismos que viven dentro de nosotros se relacionan con el proceso de envejecimiento y si eventualmente podrían ayudar a guiar enfoques más personalizados para un envejecimiento saludable.

"Este es un importante primer paso para entender la relación del microbioma intestinal con el envejecimiento saludable", afirmó Maunakea. "Investigaciones futuras ayudarán a aclarar los mecanismos involucrados y si estas firmas microbianas pueden eventualmente contribuir a enfoques precisos para promover la salud y el bienestar a largo plazo".