Continuará preso un agente de viajes acusado por una millonaria saga de estafas en Córdoba

Por Juan Federico

El fiscal Juan Pablo Klinger dictó la prisión preventiva de Gustavo Daniel Teren (57), a quien detuvo en junio pasado acusado de haber montado un esquema defraudatorio masivo a través del cual despojó a decenas de damnificados de sumas millonarias en dólares y pesos. El imputado, quien operaba formalmente a través de las firmas comerciales Abordo Viajes y Turismo SAS y RTM SRL, habría engañado tanto a clientes particulares como a empresas y allegados personales mediante la falsa venta de paquetes turísticos internacionales y supuestos negocios de inversión.

La fiscalía asegura en la acusación que, tras captar el dinero de sus víctimas, Teren eludía sus obligaciones mediante una sistemática cadena de excusas falsas, hasta finalmente dejar de cumplir con las prestaciones acordadas o negarse a restituir los fondos, según apuntaron fuentes que siguen de cerca el avance de la investigación.

No se trataba de una metodología burda. Teren generaba toda una relación de confianza con sus potenciales víctimas. Algunas, ya habían contratado viajes antes; otras, llegaban referidas por tercero; y también aprovechaba eventos sociales para relacionarse y llegar a futuros clientes.

Una vez que contrataban con su agencia, a través de Whatsapp les enviaba capturas de pasajes, vouchers y alojamiento, siempre en imágenes digitales o archivos en formato PDF enviados por mensaje, omitiendo la entrega de recibos físicos u originales. Todo, se presume, era falso.

En total, los perjuicios económicos documentados en la causa ascienden a un monto aproximado de 241.432 dólares y 102.727.239 pesos.

De acuerdo a los datos recopilados por Cadena 3, a Teren se le endilgan 29 hechos delictivos que encuadran en la figura penal de estafa y otras conductas defraudatorias. Entre estas últimas, sobresalen cuatro presuntos hechos de Privación ilegítima de la libertad, ocurridos cuando encerró a un grupo de damnificados en su oficina comercial para evitar ser denunciado.

Todo ocurrió a principios de febrero de 2025, cuando dos parejas llegaron hasta su local para exigirle que cumpliera con un viaje a Buzios que ya habían contratado y pagado por adelantado. En medio de las excusas de Teren, la situación comenzó a tornarse más tensa, hasta que el empresario cerró la puerta con llave y los dejó adentro. Casi media hora después, cuando llegó la Policía, les volvió a abrir.

Siempre según la investigación, el modus operandi de Teren se habría estructurado a partir del abuso de confianza y la simulación de solvencia profesional. El imputado aprovechaba la trayectoria positiva que su empresa de viajes había construido entre los 2010 y 2022 para infundir credibilidad en clientes, amigos de larga fecha e incluso familiares. Con esa base, ofrecía paquetes turísticos a destinos internacionales (como China, Brasil, Punta Cana, España o Portugal) a precios competitivos, o bien solicitaba préstamos e inversiones en negocios ficticios.

Una vez que recibía los pagos -realizados en efectivo o mediante transferencias a sus cuentas y las de su esposa-, Teren omitía de manera deliberada realizar las reservas de aéreos u hoteles. Al aproximarse las fechas de viaje o vencimiento, desplegaba un elaborado patrón de excusas (simulación de robos en su local, supuestas fallas de proveedores, demoras en visados o problemas de salud) para ganar tiempo y diferir las fechas.

Además, en algunos casos robó los datos de las tarjetas de crédito de sus clientes para concretar consumos personales, y llegó a entregar cheques sin fondos con el único objetivo de dilatar las denuncias penales en su contra.