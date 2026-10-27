Noche de Museos Abiertos: este viernes habrá 60 espacios para recorrer con entrada gratuita
La actividad será este 30 de octubre, de 19 a 24, e incluirá circuitos culturales, bicicletas públicas y propuestas inclusivas, con personas mayores como anfitrionas de los recorridos.
27/10/2026 | 13:44Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Noche de Museos en Rosario.
La ciudad tendrá una nueva edición de la Noche de Museos Abiertos este viernes 30 de octubre, de 19 a 24, con actividades gratuitas en 60 instituciones públicas y privadas. La propuesta permitirá recorrer espacios culturales y conocer historias vinculadas con el patrimonio rosarino.
La novedad de este año será Guías por un Día, una iniciativa del Plan Mil65 que sumará a personas mayores como anfitrionas para compartir recuerdos, experiencias y conocimientos sobre los lugares participantes. También habrá tres circuitos culturales destinados especialmente a este grupo etario.
Los recorridos comenzarán a las 19 desde tres puntos: la plaza Pringles, para conocer las Letras de Ciudad; la plaza 25 de Mayo, con el circuito del Casco Histórico y Cívico; y la plaza San Martín, para transitar los Caminos de la Educación y la Memoria.
Además, habrá bicicletas públicas gratuitas, un recorrido inclusivo con acompañamiento profesional e intérpretes de Lengua de Señas Argentina (LSA), y la participación del tranvía histórico La Merenguita. La programación completa se puede consultar en el sitio oficial de la Municipalidad de Rosario.
Lectura rápida
¿Qué evento se llevará a cabo? La Noche de Museos Abiertos se realizará con actividades gratuitas en 60 instituciones.
¿Quiénes participan en la iniciativa Guías por un Día? Personas mayores actuarán como anfitrionas compartiendo recuerdos y conocimientos.
¿Cuándo comenzarán los recorridos? Los recorridos comenzarán a las 19 desde tres puntos diferentes.
¿Dónde se iniciarán los recorridos? Desde la plaza Pringles, la plaza 25 de Mayo y la plaza San Martín.
¿Cómo se facilitará la inclusión en el evento? Habrá bicicletas públicas gratuitas y acompañamiento profesional con intérpretes de LSA.