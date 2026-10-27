Cancelaron el pasaporte de Flávio Bolsonaro y en Brasil afirman que escapó rumbo a Estados Unidos

FOTO: Flávio Bolsonaro no entregó su pasaporte en el tiempo establecido por la Justicia.

La Policía Federal de Brasil canceló este martes los pasaportes del senador Flávio Bolsonaro, luego de que venciera el plazo de 24 horas que tenía para entregarlos por orden judicial. La medida fue confirmada por una fuente policial a la agencia AFP, en medio de versiones periodísticas que ubican al excandidato presidencial rumbo a Estados Unidos, pese a la prohibición de abandonar el país.

Según Metrópoles, Bolsonaro habría partido acompañado por su esposa y sus dos hijas, y el avión que los trasladaba ya se encontraba en vuelo. El portal atribuyó la información a personas cercanas a la familia. Por su parte, La Nación también informó que una fuente próxima al entorno del senador confirmó su salida hacia Estados Unidos. Esas versiones no contaban con una confirmación oficial de las autoridades migratorias.

La información contrastó con las declaraciones del senador Rogério Marinho, coordinador general de la campaña presidencial de Bolsonaro e integrante del Partido Liberal por Rio Grande do Norte. Consultado por Metrópoles sobre una eventual salida de Brasil, respondió: "Eso no sucedió".

Folha de Sao Paulo publicó que aliados del círculo cercano del dirigente fueron informados de que había abandonado Brasil y que circulaba la versión de un cruce hacia Puerto Iguazú. El diario paulista también señaló que asistentes, amigos y dirigentes políticos habían intentado comunicarse durante la mañana con el senador y su familia, sin éxito.

La Policía Federal brasileña, en tanto, indicó que no había registros formales de su salida por los controles migratorios regulares y mantenía contactos con las autoridades argentinas para esclarecer sus movimientos. El equipo de Bolsonaro no respondió a los pedidos de información del portal G1.

La orden judicial fue dictada por Alexandre de Moraes, ministro del Supremo Tribunal Federal (STF), la noche del domingo 25 de octubre y se conoció públicamente el lunes. Horas antes, Bolsonaro había perdido el balotaje presidencial frente a Luiz Inácio Lula da Silva, quien obtuvo el 51,79% de los votos, contra el 48,21% del candidato conservador.

La resolución dispuso cancelar todos los pasaportes brasileños emitidos a nombre del senador, incluido el diplomático, y exigió la entrega, dentro de las 24 horas, de cualquier pasaporte de otra nacionalidad que tuviera. En junio de 2025, la subsecretaria del Interior de Italia, Wanda Ferro, había confirmado que Bolsonaro posee un pasaporte italiano, también alcanzado por la obligación de entrega.

Moraes, además, le prohibió abandonar Brasil y ordenó a la Policía Federal incorporar una alerta migratoria en Sonar, el sistema utilizado para controlar desplazamientos internacionales. La resolución también impidió cualquier comunicación con el abogado Willer Tomaz, tanto directa como a través de terceros.

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Las restricciones se enmarcan en una investigación por presunto lavado de dinero y evasión de divisas, vinculada con operaciones que habrían involucrado plataformas de apuestas deportivas en línea. Según G1, los investigadores encontraron indicios de una conexión entre Bolsonaro y una cuenta bancaria de una compañía perteneciente a Tomaz. El senador niega ese vínculo y las irregularidades que se investigan.

En paralelo, la Policía Federal analiza su participación en el financiamiento de Dark Horse, una película sobre la vida de su padre, el expresidente Jair Bolsonaro. Según la pesquisa, la producción recibió al menos 65 millones de reales —unos 10 millones de dólares— de Daniel Vorcaro, exdueño del Banco Master, entidad liquidada por el Banco Central en medio de acusaciones de fraudes millonarios.

El lunes, Flávio Bolsonaro había difundido un video en redes sociales en el que aseguró que agentes federales lo notificaron cuando salía de visitar a su padre en Brasilia. El expresidente cumple prisión domiciliaria después de haber sido condenado a más de 27 años de cárcel por el intento de golpe de Estado de 2022.

"Hoy de mañana fui a visitar a mi padre. Cuando salía, la Policía Federal de Lula estaba en la puerta y, en la calle, fui intimado a entregar mis pasaportes y también estoy prohibido de salir del país", expresó el senador.

Bolsonaro sostuvo que la decisión estaba relacionada con declaraciones de su hermano, el exdiputado Eduardo Bolsonaro, quien días antes de la elección había sugerido que debía abandonar Brasil si resultaba derrotado. Eduardo permanece en Estados Unidos y tiene una orden de detención pendiente en su país.

"Yo nunca dije eso. ¿Eso es motivo para quitarme el pasaporte? ¿Eso es justicia?", cuestionó Flávio, quien afirmó que nunca había contemplado irse de Brasil y que entregaría los documentos.

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También aseguró que continuaría en la oposición al gobierno de Lula. "No me van a callar ni intimidar. Vamos a levantar la cabeza y seguir luchando por nuestro Brasil. Pase lo que pase, no vamos a desistir", manifestó. Además, adelantó que buscará la impugnación de la fórmula ganadora por presunto abuso de poder político y económico.

La posible conexión argentina surgió por la presencia de un Gulfstream G400, matrícula LV-JQW, operado por Baires Fly, en el aeropuerto de Puerto Iguazú, Misiones. La aeronave había llegado el lunes por la noche desde Buenos Aires y permanecía allí este martes.

Según fuentes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria citadas por Infobae, el avión tenía previsto partir hacia Fort Lauderdale, Estados Unidos, pero el vuelo se suspendió porque faltaba uno de los cuatro pasajeros. La salida estaba programada para las 2.30 de la madrugada con destino a Miami y que fue cancelada antes del despegue.

Esas informaciones alimentaron la hipótesis de que Bolsonaro pudiera abordar el jet después de cruzar la frontera entre Brasil y Misiones. Sin embargo, las autoridades argentinas no confirmaron que el senador estuviera entre los pasajeros.

La Dirección Nacional de Migraciones informó que no registró ningún ingreso de Flávio Bolsonaro a la Argentina. También señaló que, ante la repercusión por la presencia del avión, se realizaron controles sobre la aeronave y su tripulación.

El resultado de esas verificaciones indicó que la documentación de la empresa estaba en regla y que ningún plan de vuelo presentado incluía a miembros de la familia Bolsonaro. La ausencia de registros migratorios, por sí sola, no permite establecer que haya existido un cruce clandestino.

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