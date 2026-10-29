Milei elogia a Netanyahu tras elecciones en Israel, aunque no logra mayoría para gobernar

FOTO: Milei sonríe junto al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu en una reciente visita a Israel

Buenos Aires, 29 octubre (NA) -- El presidente Javier Milei ha expresado este jueves sus felicitaciones al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, por el resultado de las elecciones legislativas que tuvieron lugar el martes en Israel. En estos comicios, el partido Likud se ha consolidado como la primera fuerza política, aunque el bloque oficialista no ha logrado reunir la mayoría parlamentaria necesaria para formar un nuevo gobierno.

"Felicitaciones, querido amigo @netanyahu, por la gran elección del @likud_party que volvió a ser la primera fuerza en Israel", ha señalado el mandatario argentino en su cuenta de la red social X.

Además, Milei ha resaltado: "Una vez más has demostrado la fortaleza de tu liderazgo, incluso frente a las encuestas y predicciones en tu contra". Esta relación cercana entre Milei y Netanyahu se ha visto reflejada en varias ocasiones, evidenciando un fuerte lazo político.

El presidente argentino también ha reafirmado su compromiso con el Gobierno israelí al afirmar: "La Argentina e Israel continuarán siendo aliados estratégicos en contra de aquellos que desafían nuestros valores occidentales".

De acuerdo con los resultados preliminares publicados este jueves, con el 91% de los votos contabilizados, el Likud ha obtenido 26 escaños en la Knéset, el parlamento israelí. Sin embargo, el conjunto de partidos que conforman el bloque de Netanyahu suma 53 escaños, lo que no alcanza para la mayoría necesaria.

Por otro lado, el bloque opositor, liderado por el exgeneral Gadi Eisenkot, ha conseguido 48 diputados, mientras que los partidos árabes han alcanzado otros 19, según los datos proporcionados por el Comité Electoral Central.

La Knéset está compuesta por 120 bancas, y se requiere un mínimo de 61 para lograr la mayoría absoluta, lo que significa que ninguno de los dos principales bloques tiene, por el momento, los votos suficientes para formar un gobierno sin la necesidad de nuevos acuerdos políticos.

Conforme a la legislación israelí, Netanyahu seguirá al frente del Ejecutivo en funciones mientras se completan los resultados oficiales y comienzan las negociaciones entre los partidos para establecer una nueva coalición de gobierno.