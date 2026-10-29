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Delcy Rodríguez anunció elecciones en Venezuela con una nueva autoridad electoral

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró que las elecciones se organizarán con una autoridad renovada, aunque no dio detalles sobre la fecha exacta.

29/10/2026 | 14:13Redacción Cadena 3

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Delcy Rodríguez

FOTO: Delcy Rodríguez

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La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, confirmó el jueves que se realizarán elecciones en el país, aunque no especificó una fecha concreta, y afirmó que serán organizadas por una autoridad electoral "renovada".

"Habrá elecciones, todas las que manda nuestra Constitución, organizadas por una autoridad electoral renovada y con el mundo como testigo", declaró Rodríguez en un mensaje al país, justo antes de la primera conferencia de prensa de la líder opositora María Corina Machado, según lo informado por el diario El Nacional y la Agencia Noticias Argentinas.

La funcionaria señaló que el horizonte político en Venezuela "no se mide como una fecha en el calendario", sino "desde una secuencia de objetivos" a alcanzar.

Entre los objetivos mencionados, destacó la creación de "un marco de verdadera convivencia democrática y paz, una reforma jurídica ordenada, garantía de condiciones reales de participación justa para todas las fuerzas políticas del país y unas elecciones que, según aseguró, sean una solución y no un generador de conflictos irreconciliables".

En su discurso, Delcy Rodríguez enfatizó que "la elección no debe ser un problema ni hacernos retroceder hacia tiempos de confrontación que ya nadie quiere".

La oposición en Venezuela, especialmente representada por Machado y Edmundo González Urrutia, exige la realización de elecciones presidenciales en 2027.

El gobierno de Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump, respalda un plan para la renovación de organismos clave como el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y el Consejo Nacional Electoral (CNE) en los próximos meses. Esto podría llevar a Rodríguez a declarar vacante la presidencia y abrir un plazo de seis meses para la convocatoria de elecciones, según un alto funcionario del Departamento de Estado en una rueda de prensa telefónica, como lo reportó El Nacional.

Lectura rápida

¿Qué anunció Delcy Rodríguez?
Confirmó que habrá elecciones en Venezuela organizadas por una autoridad electoral renovada.

¿Cuándo se realizarán las elecciones?
No se precisó una fecha concreta para la celebración de los comicios.

¿Qué objetivos mencionó Rodríguez?
Prometió un marco de convivencia democrática, reforma jurídica y condiciones justas para la participación política.

¿Qué reclama la oposición?
La oposición, representada por Machado y González Urrutia, exige elecciones presidenciales para 2027.

¿Cuál es la postura de Estados Unidos?
Apoya la renovación de organismos clave en Venezuela y la convocatoria de elecciones en un plazo de seis meses.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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