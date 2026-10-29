Tragedia en España: choque de trenes a alta velocidad dejó 69 muertos en Toledo
La colisión, de acuerdo al informe, provocó que el coche de cabeza del tren Ave (el 8 según la numeración del tren) quedara empotrado en el coche de cola del Iryo (el 1)
FOTO: El choque ocurrió en Toledo.
Buenos Aires, 29 octubre (NA) -- El choque entre los trenes de alta velocidad AVE e Iryo a la altura de la ciudad española de Urda, Toledo, que dejó al menos 69 muertos, se produjo a una velocidad de entre 160 y 200 kilómetros por hora, según la Autoridad Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes ferroviarios, marítimos y de aviación civil (AITAT).
El informe de la AITAT, tras las primeras 24 horas de la tragedia, estima que la colisión, que se produjo a una velocidad entre 160 y 200 km/h, provocó que el coche de cabeza del tren Ave (el 8 según la numeración del tren) quedara empotrado en el coche de cola del Iryo (el 1), por lo que ambos acabaron volcados y girados al pie del terraplén de la vía, reportaron los diarios La Vanguardia y El Mundo.
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Lectura rápida
¿Qué ocurrió en Toledo?
Un choque entre los trenes AVE e Iryo dejó al menos 69 muertos.
¿Cuál fue la velocidad del choque?
Se estima que la colisión ocurrió a una velocidad de entre 160 y 200 km/h.
¿Qué dice el informe de la AITAT?
El informe detalla que el coche de cabeza del tren Ave se empotró en el coche de cola del Iryo.
¿Dónde ocurrió el accidente?
El accidente tuvo lugar en la ciudad de Urda, en Toledo, España.
¿Cuántos muertos se reportaron?
Hasta el momento, se han confirmado al menos 69 muertos a raíz del accidente.
[Fuente: Noticias Argentinas]