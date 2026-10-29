Tragedia en España: choque de trenes a alta velocidad dejó 69 muertos en Toledo

Buenos Aires, 29 octubre (NA) -- El choque entre los trenes de alta velocidad AVE e Iryo a la altura de la ciudad española de Urda, Toledo, que dejó al menos 69 muertos, se produjo a una velocidad de entre 160 y 200 kilómetros por hora, según la Autoridad Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes ferroviarios, marítimos y de aviación civil (AITAT).

El informe de la AITAT, tras las primeras 24 horas de la tragedia, estima que la colisión, que se produjo a una velocidad entre 160 y 200 km/h, provocó que el coche de cabeza del tren Ave (el 8 según la numeración del tren) quedara empotrado en el coche de cola del Iryo (el 1), por lo que ambos acabaron volcados y girados al pie del terraplén de la vía, reportaron los diarios La Vanguardia y El Mundo.

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