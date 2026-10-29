Messi a Newell's: vuelve a tomar fuerza la posibilidad de un regreso en 2027

La chance de que Lionel Messi juegue en el club rosarino volvió a instalarse tras una información difundida en Estadio 3 por Cadena 3. Según el reporte, nunca habría estado tan cerca la posibilidad de que el capitán argentino vista la camiseta rojinegra, aunque no existe hasta el momento una confirmación oficial.

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La posibilidad de ver a Lionel Messi con la camiseta de Newell's en enero de 2027 volvió a cobrar fuerza. La información fue difundida este jueves en el programa Estadio 3 de Cadena 3, donde señalaron que la chance de que el futbolista regrese al club en el que dio sus primeros pasos futbolísticos estaría más cerca que en oportunidades anteriores.

El escenario planteado apunta a enero de 2027 como el momento en que el rosarino podría incorporarse a la Lepra. Sin embargo, por ahora no se conocen detalles concretos sobre eventuales negociaciones, condiciones contractuales ni decisiones del propio jugador.

La posibilidad de un regreso de Messi a Newell's no es nueva y en distintas oportunidades generó expectativas entre los hinchas, aunque nunca llegó a concretarse. Por eso, el anticipo periodístico debe leerse con cautela: no hay anuncios oficiales del futbolista ni del club que permitan dar por confirmada una operación.

La expectativa vuelve a instalarse en Rosario, pero el eventual regreso del capitán de la Selección argentina sigue dependiendo de definiciones que, por el momento, no fueron comunicadas públicamente.