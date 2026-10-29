El Likud de Netanyahu se impone en elecciones, pero no logra la mayoría en la Knesset

Buenos Aires, 29 octubre (NA) -- El recuento final de votos de las elecciones del martes en Israel reveló que el bloque liderado por el primer ministro Benjamin Netanyahu obtuvo 53 escaños en la nueva Knesset (Parlamento), mientras que la oposición alcanzó 48, según las cifras oficiales del Comité Electoral Central (CEC) publicadas el jueves.

Con estos resultados, ninguno de los dos bloques principales logró alcanzar los 61 escaños necesarios sobre un total de 120 para conseguir la mayoría en la Knesset sin el respaldo de los partidos árabes, quienes lograron un récord combinado de 19 bancas.

El anuncio del recuento oficial se produjo en medio de una investigación del Shin Bet (Agencia de Seguridad de Israel) sobre la sospecha de que entidades extranjeras, como Qatar y Turquía, habrían canalizado fondos hacia Israel para influir en la participación electoral en el sector árabe, según informó el diario Jerusalem Post.

El presidente de la CEC, el juez Noam Sohlberg, ordenó al jefe del Shin Bet, David Zini, que investigue la presunta financiación extranjera y la injerencia electoral.

Sin embargo, la CEC afirmó que se mantuvo la integridad de la votación en los colegios electorales. El recuento oficial, anunciado el jueves, incluyó las últimas papeletas de doble sobre que se habían contado.

Cuántos escaños tiene cada partido

Según el recuento oficial, el Likud de Netanyahu obtendrá 27 escaños, reafirmándose como el partido más grande de la Knesset. Se anticipa que el Judaísmo Unido de la Torá y Otzma Yehudit obtendrán siete escaños cada uno, mientras que el Partido Sionista Religioso y Shas conseguirán seis cada uno.

El bloque de la oposición, que incluye a Yashar, B'Yachad, Yisrael Beytenu y los Demócratas, ingresará a la Knesset con un total de 48 escaños.

El partido Yashar, liderado por Gadi Eisenkot, tendrá 21 escaños; B'Yachad, bajo la dirección de Naftali Bennett, contará con 12 escaños. Los Demócratas, liderados por Yair Golan, tendrán ocho escaños, y Yisrael Beytenu, de Avigdor Liberman, ingresará con siete.

El estancamiento político podría llevar a futuras elecciones, aunque aún hay posibilidades de que los partidos lleguen a un acuerdo mediante negociaciones para formar una coalición, según se indica en el informe.

Por ley, el presidente debe consultar a las facciones de la Knesset antes de decidir quién será encargado de formar gobierno.

El presidente Isaac Herzog hizo un llamado el miércoles a los líderes políticos para que aborden las negociaciones de coalición con apertura, advirtiendo que Israel debe esforzarse por evitar otra ronda de elecciones.

Investigaciones sobre presunta injerencia extranjera

El jueves, en el marco de la investigación del Shin Bet, el jefe de Estado también solicitó una investigación exhaustiva sobre las acusaciones de injerencia qatarí en las elecciones, advirtiendo sobre el riesgo de deslegitimar el proceso electoral.

El Likud acusó a los partidos árabes de "robar las elecciones" a través de fraude electoral, sobornos, intimidación y manipulación de las papeletas, exigiendo una investigación inmediata por parte de las autoridades policiales.

Todos los líderes de la oposición también pidieron al Shin Bet y al presidente de la CEC que lleven a cabo una investigación completa sobre la influencia qatarí en las elecciones.

Eisenkot se mostró en contacto con las autoridades pertinentes y advirtió sobre los actores políticos que podrían aprovechar la situación para influir en la fecha de la toma de posesión de la 26ª Knesset.

Emitió un comunicado acusando a Netanyahu de haber lanzado una campaña organizada para deslegitimar los resultados de las elecciones, prometiendo evitar cualquier retraso en la toma de posesión de la nueva Knesset.