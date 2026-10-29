"Descansa en paz, mi amor": el doloroso adiós de la pareja de Agustín Randazzo, víctima en España

La muerte de Agustín Randazzo, el argentino de 51 años que era intensamente buscado tras el trágico accidente ferroviario ocurrido en la provincia española de Toledo, fue confirmada este jueves.

El hombre vivía en España desde 2002 y se convirtió en el segundo argentino fallecido en el siniestro, que dejó decenas de víctimas fatales y heridos.

Tras conocerse la noticia, su pareja lo despidió a través de su cuenta de X con un mensaje cargado de dolor: “Las noticias son ciertas. Lamentablemente Agustín no se encuentra entre nosotros. Siento que les debía dicha información. Descansa en paz, mi amor. Te amo”.

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Las redes sociales también se llenaron de mensajes de amigos que recordaron su personalidad, los momentos compartidos y el vínculo que los unía con la víctima.

Loreley Portas, amiga de Randazzo, publicó fotografías junto a él en Instagram y escribió: “Tu risa. Tu amistad. Tu complicidad. Y cada sonrisa que me sacaste desde el primer momento hasta el último. Te amamos por siempre amigo”.

Otro de sus allegados, Walter Vázquez, también lo recordó con palabras de despedida: “Chau loco, hermosos recuerdos de muchas cenas juntos en Madrid. Chau Agustín querido, descansa en paz”.

Antes de que se confirmara la muerte, la familia de Randazzo atravesó horas de incertidumbre. Ante la falta de novedades oficiales sobre su paradero, su hermano viajó a Madrid para presentar una denuncia formal y aportar muestras de ADN que permitieran avanzar en la identificación de las víctimas.

Posteriormente, se trasladó a Toledo para recorrer los hospitales a los que habían sido derivados los sobrevivientes. Finalmente, este jueves se confirmó el hallazgo del cuerpo de Agustín.

Su fallecimiento se suma al de Ana Martina Conte Grand, una podóloga sanjuanina cuya muerte había sido confirmada previamente. Ambos integran la lista de argentinos afectados por la tragedia ferroviaria.

El accidente ocurrió el miércoles cerca de la estación de Urda, en la región de Castilla-La Mancha, al sur de Madrid. Según la información difundida sobre el siniestro, dos formaciones de alta velocidad colisionaron en circunstancias que son investigadas por las autoridades.

Una de las formaciones pertenecía a Renfe, la compañía ferroviaria nacional española, mientras que la otra correspondía al operador privado Iryo. La magnitud del impacto provocó graves daños en los trenes y un importante operativo de rescate y asistencia sanitaria.

Las primeras imágenes del lugar permitieron dimensionar la violencia del choque, mientras los equipos de emergencia trabajaban para atender a los heridos y avanzar en la identificación de las personas fallecidas.

Tras la tragedia, España decretó luto nacional. El rey Felipe VI visitó a heridos internados en un hospital de Toledo y se refirió a la investigación en curso.

“Hay evidentemente una investigación en marcha”, sostuvo el monarca, quien también remarcó que deberán estudiarse las medidas necesarias para evitar que un episodio de estas características vuelva a repetirse.

Mientras los peritajes continúan en la zona del accidente, las familias de las víctimas enfrentan el dolor de las pérdidas y la espera de respuestas definitivas.

Para los seres queridos de Agustín Randazzo, la confirmación de su muerte puso fin a la incertidumbre sobre su paradero, pero abrió una etapa marcada por la despedida y el recuerdo de una vida construida durante más de dos décadas en España.