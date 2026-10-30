Marco Rubio se reunió en Atlanta con ministros del G20, incluido Serguéi Lavrov de Rusia

Buenos Aires, 30 de octubre (NA) — El secretario estadounidense de Estado, Marco Rubio, recibió este viernes a sus homólogos del G20, incluido el ruso Serguéi Lavrov, en un contexto de tensiones debido a las guerras en Ucrania e Irán, así como a la situación de los precios de la energía, según reportes de medios internacionales.

La reunión de ministros de Exteriores en Atlanta, programada a pocos días de las cruciales elecciones de medio mandato en Estados Unidos, tiene como objetivo sentar las bases para la cumbre de líderes del G20 que se llevará a cabo en diciembre cerca de Miami, en el complejo turístico del expresidente Donald Trump.

Se anticipaban escasos avances durante esta semana por parte del grupo de las 20 principales economías, que incluye a Alemania, China, Francia, India, Japón y Rusia, debido a las discrepancias en torno al conflicto en Ucrania y las repercusiones del enfrentamiento con Irán.

Rusia ha sido excluida por la mayor parte de Occidente tras su invasión a Ucrania en 2022; además, Lavrov se encuentra bajo sanciones internacionales. La llegada de Lavrov a Estados Unidos ha sido confirmada por la prensa estatal, y el encuentro con Rubio es un aspecto que se seguirá de cerca, según un informe del sitio RFI.

Este encuentro se produce antes de nuevas negociaciones entre Kiev, Moscú y Washington que están programadas para noviembre, según la información proporcionada por la Agencia Noticias Argentinas.

Vía diplomática

Estados Unidos busca una solución diplomática respecto a Ucrania, mientras solicita la cooperación de Moscú para regular los precios de los combustibles, un tema crucial en la campaña electoral de medio mandato.

Trump ha moderado recientemente algunas sanciones contra Rusia y ha promovido un acuerdo para la venta de diésel, en respuesta al aumento de los precios.

"El G20 ya no es realmente un foro donde los ministros de Relaciones Exteriores puedan llegar a un acuerdo sobre una declaración", afirmó una fuente diplomática consultada por el sitio francés.

La administración de Trump, que está a punto de traspasar el mandato rotativo del grupo al Reino Unido, considera que la plataforma ha perdido su enfoque original.

Washington se ha comprometido a devolver al G20 su propósito de fomentar el crecimiento económico, argumentando que la seguridad y la prosperidad económica están "íntimamente relacionadas".