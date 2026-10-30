Buenos Aires, 30 de octubre (NA-Xinhua) — Ucrania ha decidido suspender los ataques dirigidos a las refinerías de petróleo rusas, una medida que se produce tras semanas de presión ejercida por el presidente estadounidense, Donald Trump, lo que ha erosionado la confianza de Kiev en el respaldo de Estados Unidos, según lo informado por el periódico Wall Street Journal (WSJ).

La suspensión, que no ha sido oficializada, se prevé que se mantenga hasta después de las elecciones legislativas de mitad de mandato en Estados Unidos, y podría extenderse incluso hasta bien entrado noviembre. Esta decisión comenzó a tomar forma a principios de la semana pasada, en medio de una crisis creciente en las relaciones entre Estados Unidos y Ucrania.

A comienzos de octubre, Trump había solicitado la destitución del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, un hecho que fue reflejado por la Agencia Noticias Argentinas. El presidente estadounidense expresó en la Casa Blanca: "Creo que ha llegado el momento de que Ucrania tenga un nuevo presidente", argumentando que los ataques de Zelenski contra las refinerías rusas estaban afectando el suministro global de diésel.

La semana pasada, la empresa de Elon Musk, SpaceX, también restringió el acceso de Ucrania al servicio de internet por satélite Starlink. Musk afirmó en X que "nunca se ha permitido, ni debería permitirse, utilizar Starlink, un servicio comercial civil, para realizar ataques ofensivos con drones destinados a matar personas".

La dependencia de Ucrania de Starlink, junto con el intercambio de información de inteligencia con Estados Unidos y los misiles interceptores del sistema Patriot, ha dejado al país vulnerable a las presiones provenientes de Washington. Esto es especialmente relevante dado que Trump había puesto fin a gran parte de la ayuda militar y financiera de Estados Unidos a Kiev desde su regreso a la Casa Blanca el año pasado, según lo indicado por el WSJ.

El 9 de octubre, Estados Unidos también anunció el levantamiento temporal de las sanciones a las exportaciones rusas de diésel, un detalle que no pasó desapercibido en el contexto actual. Según un calendario escalonado, Rusia planea suministrar 2,25 millones de barriles a los mercados estadounidense y mundial durante este mes, 3,75 millones en noviembre y otros 7,5 millones posteriormente, dependiendo del estado de sus refinerías.