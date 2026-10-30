Explosión en fábrica de municiones en Granada deja al menos tres heridos leves

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Buenos Aires, 30 de octubre (NA-Xinhua) — Una explosión ocurrida este viernes en una fábrica de municiones de Granada, sur de España, dejó al menos tres heridos leves por causas que todavía están siendo investigadas, según informaron medios locales.

La fuerte detonación tuvo lugar al filo de las nueve de la mañana hora local (08:00 GMT) en una factoría de la localidad granadina de El Fargue, informaron fuentes del servicio coordinador de emergencias 112, citadas por la agencia de noticias Europa Press.

Si bien fuentes policiales registraron dos heridos leves, el sindicato UGT informó sobre otro herido leve más, todos ellos con lesiones auditivas.

La agencia precisó que estas tres personas heridas fueron trasladadas a un hospital cercano, según constató la Agencia Noticias Argentinas.

Según UGT, el incidente tuvo lugar mientras se llevaba a cabo una prueba rutinaria, si bien el sitio estaba perimetrado y no había nadie cerca cuando ocurrió la explosión.

La detonación se escuchó en municipios cercanos como Fuente Vaqueros o La Zubia, señalaron testigos a los medios de comunicación.

Distintos cuerpos de seguridad y emergencias como los Tedax, Seguridad Ciudadana, Policía Científica, bomberos, Policía Local, Guardia Civil y efectivos sanitarios fueron enviados al lugar de la deflagración, precisaron varios medios.