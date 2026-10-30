Italia vive nuevas manifestaciones contra el gobierno de Giorgia Meloni por el alto costo de vida

FOTO: Las protestas en Italia son cada vez más frecuentes

Buenos Aires, 30 de octubre (NA) — Estudiantes y trabajadores salieron por miles este viernes a las calles en toda Italia para exigir más fondos para la educación y medidas de alivio ante el aumento vertiginoso del costo de vida, en medio de una fuerte presencia policial para evitar posibles enfrentamientos.

En Italia es un viernes de huelga y manifestaciones contra el gobierno en más de 50 ciudades, entre ellas Roma y Milán, informaron medios internacionales.

La protesta de este viernes en toda el país europeo se produce tras semanas de manifestaciones, encabezadas por estudiantes que han montado campamentos con tiendas de campaña y ocupado escuelas para hacer oír sus demandas, impulsadas por movimientos similares en los lugares vecinos, como España y Francia.

Las movilizaciones están convocadas por el sindicato USB, más chico y de peso inferior a los tres importantes del país, remarca el sitio RFI.

Pero participan también estudiantes y asociaciones contra la "economía de guerra", como la llaman, es decir, el aumento del costo de la vida y la política en general de la primera ministra Giorgia Meloni.

"Bajen las armas y suban los salarios", repiten los estudiantes que amenazan con bloquear todo, según constató la Agencia Noticias Argentinas.

Hubo escaramuzas con la Policía y carteles con el rostro de Meloni que fueron incendiados.

El sitio francés calificó al paro como político más que general, con el transporte público en funcionamiento, aunque con dificultades y atrasos.

La Policía Antidisturbios acordonó las calles, pero hasta el mediodía no se habían reportado enfrentamientos importantes.

El verdadero temor del Gobierno es la violencia que Italia conoció la semana pasada con protestas que nacían pacíficas y por culpa de una minoría de extremistas y delincuentes terminaban destrozando actividades comerciales y apedreando a la policía.

"Manifestar es un derecho, destruir ciudades no", advirtió la primera ministra.

Aislar enseguida a los violentos es en Italia la estrategia policial perseguida para que no se repita lo que ya pasó, concluye el informe de la radio francesa.