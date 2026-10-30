Clima en CABA: cómo seguirá el tiempo este viernes 30 de octubre

Este viernes 30 de octubre, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se caracteriza por un clima agradable y soleado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. La temperatura actual es de 18°, con una sensación térmica similar, lo que indica un día cómodo para los porteños.

La humedad se sitúa en un 78%, lo que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida en ciertos momentos del día. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10,000 metros, y el viento sopla a 3 m/s desde el este-noreste, contribuyendo a la estabilidad del clima.

En cuanto a las temperaturas, se prevé una mínima de 15° y una máxima de 22° durante el día. Esto sugiere que las temperaturas se mantendrán agradables, especialmente en horas de la tarde, cuando se espera que el sol brille con fuerza.

Para el resto del día, no se anticipan lluvias, lo que permite disfrutar de un viernes sin interrupciones climáticas. La presión atmosférica se mantiene en 1013 hPa, lo que indica estabilidad en las condiciones meteorológicas.

En resumen, este viernes 30 de octubre será un día ideal para salir y disfrutar del aire libre en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con temperaturas agradables y un cielo despejado.

Pronóstico extendido

De cara a los próximos días, el pronóstico indica que el sábado 31 de octubre se espera una mínima de 14° y una máxima de 26°, con cielo despejado. Sin embargo, el domingo 1 de noviembre se anticipan lluvias intensas, con una mínima de 17° y una máxima de 18°. Para el lunes 2 de noviembre, se prevé un clima más estable con mínima de 17° y máxima de 22°, aunque con algunas nubes. Finalmente, el martes 3 de noviembre se espera un día soleado con mínima de 13° y máxima de 22°.