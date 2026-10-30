Diego Maradona: las diez frases más icónicas durante su carrera

Este viernes, Diego Maradona cumpliría 66 años y, en este contexto, resurgen los recuerdos de sus célebres frases que resonaron en el ámbito deportivo y más allá. Con un estilo inconfundible, el "Diez" dejó un legado de dichos que se convirtieron en parte del habla cotidiana de los argentinos.

Desde la emblemática "La pelota no se mancha" hasta la ingeniosa "se le escapó la tortuga", Maradona logró inmortalizar una serie de expresiones que reflejan su personalidad única y su conexión con la gente. Su voz se ha vuelto un referente en la cultura popular, especialmente tras su fallecimiento en noviembre de 2020.

A menudo, la frase "Segurola y Habana" se utiliza en situaciones de confrontación, en alusión a lo que le dijo Maradona a Julio César Toresani cuando este solicitó su expulsión en un partido entre Boca Juniors y Colón.

Maradona vivió momentos que transformó en palabras, siempre con humor y un toque de crudeza. Para sus admiradores, recordar estas frases es un tributo a su esencia.

Diez frases célebres de Diego Maradona

1 - "Cuando dicen que soy Dios, yo respondo que están equivocados: soy un simple jugador de fútbol. Dios es Dios y yo soy Diego". Este concepto fue reiterado en varias entrevistas y está vinculado a la "Iglesia Maradoniana" creada en su honor.

2 - "El fútbol es el deporte más lindo y más sano del mundo. Eso no le quepa la menor duda a nadie. Porque se equivoque uno, no tiene que pagar el fútbol. Yo me equivoqué y pagué. Pero la pelota no se mancha". Esta frase se pronunció en su partido de despedida en la "Bombonera", en noviembre de 2001.

3 - "A nosotros nos arrancaron la ilusión, nos cortaron las piernas. A mí me cortaron las piernas y le cortaron las piernas a todos los muchachos, a todo el país. Ahora se terminó todo para nosotros". Maradona expresó su dolor tras ser sancionado por doping en el Mundial de Estados Unidos 1994.

4 - "¿Cómo hice el gol? Lo hizo la mano de Dios". Así describió su famoso gol a Inglaterra en el Mundial de México 1986.

5 - "Se le escapó la tortuga". Esta frase se popularizó gracias a una anécdota sobre el ex embajador estadounidense James Cheek, quien buscaba una tortuga perdida en un extenso campo.

6 - "Vos también la tenés adentro". En 2009, el entonces DT de la Selección se desquitó con la prensa tras clasificar al Mundial en la última fecha.

7 - "Mis sueños son dos. Mi primer sueño es jugar en el Mundial. Y el segundo es salir campeón de octava y lo que siga en el campeonato este". Con solo 10 años, Diego ya soñaba con su futuro en la Selección.

8 - "A Toresani: Segurola y Habana 4310, séptimo piso. Y vamos a ver si me dura 30 segundos". Esta frase se dio en 1995, luego de que Toresani pidiera su expulsión en un partido.

9 - "Yo no soy ningún mago: los magos son los que están en Fiorito porque viven con mil pesos por mes". Maradona nunca olvidó sus raíces y a quienes lo rodearon en su infancia.

10 - "Si me muero, quiero volver a nacer y quiero ser futbolista. Y quiero volver a ser Diego Armando Maradona. Soy un jugador que le ha dado alegría a la gente y con eso me basta y me sobra". Esta frase, de 1992, refleja su legado y su impacto en la cultura popular.