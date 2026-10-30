FOTO: Nuevo juicio por el femicidio de Micaela García: Sebastián Wagner testifica ante la justicia

Buenos Aires, 30 octubre (NA) – Sebastián Wagner, quien cumple una condena de prisión perpetua por el abuso sexual y femicidio de Micaela García en Entre Ríos, se presenta en un nuevo juicio destinado a determinar la posible coautoría de Néstor Pavón. En la primera audiencia, se escuchó el testimonio de Andrea, madre de la víctima.

Este viernes se lleva a cabo una audiencia fundamental en el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguay, Entre Ríos, donde Wagner declara ante los jueces Santiago Nicolás Brugo (presidente), Maximiliano Otto Larocca Rees y Nicolás José Gazali.

Wagner fue sentenciado en 2017 a prisión perpetua tras ser hallado culpable de abuso sexual con acceso carnal y homicidio agravado por alevosía, criminis causa y violencia de género (femicidio) en perjuicio de Micaela García.

En este nuevo juicio, Wagner actúa como testigo clave para esclarecer el rol de Pavón en el crimen. En el juicio anterior, Pavón recibió una condena de 5 años de prisión por encubrimiento, pero a casi 10 años del femicidio, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dispuso la repetición del debate.

En la primera audiencia, además de Andrea, testificaron Carla Churruarin, compañera de Micaela en el departamento; Jessica Troncoso, amiga y compañera del profesorado; y Ricardo Galeano, el policía que localizó el vehículo donde fue trasladada la joven.

Paralelamente a la audiencia, se realizó una movilización en las afueras del tribunal para apoyar a la familia de Micaela y seguir exigiendo justicia.