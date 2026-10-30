Nuevo juicio por el femicidio de Micaela García: Sebastián Wagner testifica ante la justicia
En un nuevo juicio, Sebastián Wagner, condenado a prisión perpetua, declara sobre el femicidio de Micaela García y la posible coautoría de Néstor Pavón, quien ya había sido sentenciado por encubrimiento.
FOTO: Nuevo juicio por el femicidio de Micaela García: Sebastián Wagner testifica ante la justicia
Buenos Aires, 30 octubre (NA) – Sebastián Wagner, quien cumple una condena de prisión perpetua por el abuso sexual y femicidio de Micaela García en Entre Ríos, se presenta en un nuevo juicio destinado a determinar la posible coautoría de Néstor Pavón. En la primera audiencia, se escuchó el testimonio de Andrea, madre de la víctima.
Este viernes se lleva a cabo una audiencia fundamental en el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguay, Entre Ríos, donde Wagner declara ante los jueces Santiago Nicolás Brugo (presidente), Maximiliano Otto Larocca Rees y Nicolás José Gazali.
Wagner fue sentenciado en 2017 a prisión perpetua tras ser hallado culpable de abuso sexual con acceso carnal y homicidio agravado por alevosía, criminis causa y violencia de género (femicidio) en perjuicio de Micaela García.
En este nuevo juicio, Wagner actúa como testigo clave para esclarecer el rol de Pavón en el crimen. En el juicio anterior, Pavón recibió una condena de 5 años de prisión por encubrimiento, pero a casi 10 años del femicidio, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dispuso la repetición del debate.
En la primera audiencia, además de Andrea, testificaron Carla Churruarin, compañera de Micaela en el departamento; Jessica Troncoso, amiga y compañera del profesorado; y Ricardo Galeano, el policía que localizó el vehículo donde fue trasladada la joven.
Paralelamente a la audiencia, se realizó una movilización en las afueras del tribunal para apoyar a la familia de Micaela y seguir exigiendo justicia.
Lectura rápida
¿Quién es el condenado en el juicio?
Sebastián Wagner es el condenado a prisión perpetua por el abuso y femicidio de Micaela García.
¿Qué se investiga en el nuevo juicio?
Se investiga la posible coautoría de Néstor Pavón en el femicidio.
¿Qué rol tiene Wagner en este nuevo juicio?
Wagner declara como testigo, aportando información sobre el rol de Pavón en el crimen.
¿Cuándo fue condenado Wagner?
Wagner fue condenado en 2017 a prisión perpetua.
¿Qué sucedió en la primera audiencia?
Declararon la madre de Micaela y amigos, mientras afuera se realizó una movilización por justicia.
[Fuente: Noticias Argentinas]