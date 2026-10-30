Diego Maradona y su legado: reflexiones en su 66 cumpleaños desde "La Noche del 10"

Buenos Aires, 30 de octubre (NA) -- En el día en que Diego Armando Maradona habría cumplido 66 años, su figura sigue siendo un símbolo de la identidad argentina y su legado en el deporte. Entre los recuerdos más entrañables, destaca su programa de televisión, donde el propio Maradona se autoentrevistó y compartió sus sentimientos sobre el fútbol y su vida personal. Durante esa memorable emisión de "La Noche del 10", que tuvo lugar en 2005, el astro expresó su arrepentimiento por no haber podido dar lo mejor de sí en el deporte.

La Noche del 10 marcó el regreso de Maradona a la pantalla tras enfrentar serios problemas de salud. El programa, que se emitió entre agosto y noviembre de 2005, combinó entrevistas, actuaciones musicales, y juegos con la pelota, convirtiéndose rápidamente en un fenómeno de audiencia. En total, se produjeron 13 episodios, donde el carisma de Maradona brilló en cada entrega.

Durante la autoentrevista, el ícono del fútbol argentino abordó diversos temas, desde su lucha contra las adicciones hasta sus relaciones familiares. En sus palabras, Maradona recordó momentos difíciles y reflexionó sobre el impacto de las drogas en su carrera, mencionando: "Nos arrepentimos de no haber disfrutado el crecimiento de las nenas... con la cocaína daba ventaja, Diego".

El programa también contó con la participación de figuras destacadas como Lionel Messi, Pelé, Carlos Tévez y Mercedes Sosa, entre otros. En uno de los fragmentos más emotivos de la entrevista, Maradona se dirigió a sí mismo y expresó: "Gracias por haber jugado al fútbol, porque es el deporte que me dio más alegría, más libertades".

Maradona también reflexionó sobre su familia, mostrando su amor por sus hijas y su exesposa Claudia Villafañe, con quien compartió momentos difíciles, pero también de felicidad. En un tono más ligero, y con humor, comentó sobre su deseo de envejecer con sus nietos, aunque reconoció que eso no sería posible con Claudia.

La figura de Diego Maradona trasciende el deporte; su vida y su legado son recordados con cariño y nostalgia en cada rincón de Argentina. Su influencia en el fútbol y su conexión con la gente continúan vivas, especialmente en fechas significativas como esta, donde se celebra su vida y su trayectoria.