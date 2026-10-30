Choque de helicópteros en Oregón: tres víctimas fatales en accidente aéreo

Buenos Aires, 30 de octubre (NA) -- Un accidente aéreo ocurrido en Oregón, Estados Unidos, resultó en la muerte de tres personas tras la colisión de dos helicópteros en las cercanías de un pequeño aeropuerto. El hecho se registró el jueves por la tarde, según informaron las autoridades locales.

El sheriff del condado de Yamhill, Sam Elliott, ofreció detalles en una conferencia de prensa, indicando que la colisión se produjo alrededor de las 14:15 (hora local), cerca del Aeropuerto Municipal de McMinnville, ubicado al sureste de la ciudad.

Las víctimas fatales viajaban en los helicópteros involucrados. Se trataba de un instructor de vuelo de Texas, un piloto estudiante británico y un piloto local de Newberg, Oregón.

Los helicópteros en cuestión eran un Robinson R22, que contaba con un solo piloto a bordo, y un Airbus H125, que transportaba a dos personas, de acuerdo con lo informado por la Administración Federal de Aviación (FAA).

La FAA, junto con la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB), ha iniciado una investigación para esclarecer las causas del trágico accidente.